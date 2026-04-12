Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026: FOTOS

Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026: FOTOSÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Raúl Romero, reconocido conductor de televisión y fundador de la banda 'Nosequién y los Nosecuántos', participó como miembro de mesa en las Elecciones 2026 desde Madrid, España. Su presencia fue confirmada por usuarios en redes sociales, generando sorpresa y comentarios positivos entre peruanos en el extranjero. El exanimador de 'Habacilar' cumple su labor cívica en el consulado peruano, donde fue designado durante la jornada electoral.
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Raúl Romero es miembro de mesa en elecciones en España
El exanimador de 'Habacilar', recordado programa de la televisión nacional, reside en España desde hace varios años. Durante la jornada electoral, fue designado como miembro de mesa en el local de votación habilitado por el consulado peruano en Madrid, donde numerosos peruanos acudieron para ejercer su derecho al voto.
Una usuaria difundió una fotografía donde se ve a Romero cumpliendo sus funciones y contó que su padre aprovechó la ocasión para tomarse una foto con el músico y conductor. En su mensaje enviado a la cuenta de Instarándula, escribió: “Raúl Romero es miembro de mesa en España”, publicación que luego fue replicada junto a la imagen y la anécdota.
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En un video difundido en redes sociales también se observa a Roger del Águila, recordado por su etapa junto a Raúl Romero en 'Habacilar', saludando y tomándose fotografías con los votantes a las afueras del local de votación en Madrid.
Ambos conductores, conocidos por su carisma y cercanía con el público, volvieron a coincidir en escena, aunque esta vez en un contexto distinto al televisivo. La participación de Raúl Romero como miembro de mesa destaca el deber cívico de los peruanos en el extranjero y las normas electorales vigentes actuales.