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Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026: FOTOS

Raúl Romero, exconductor y músico peruano, fue visto cumpliendo su labor cívica en España, generando buena onda en el consulado de Madrid.

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    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026: FOTOS
    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026. | Composición Wapa | Instagram
    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026: FOTOS

    Raúl Romero, reconocido conductor de televisión y fundador de la banda 'Nosequién y los Nosecuántos', participó como miembro de mesa en las Elecciones 2026 desde Madrid, España. Su presencia fue confirmada por usuarios en redes sociales, generando sorpresa y comentarios positivos entre peruanos en el extranjero. El exanimador de 'Habacilar' cumple su labor cívica en el consulado peruano, donde fue designado durante la jornada electoral.

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    Raúl Romero es miembro de mesa en elecciones en España

    El exanimador de 'Habacilar', recordado programa de la televisión nacional, reside en España desde hace varios años. Durante la jornada electoral, fue designado como miembro de mesa en el local de votación habilitado por el consulado peruano en Madrid, donde numerosos peruanos acudieron para ejercer su derecho al voto.

    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026.
    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026.

    Una usuaria difundió una fotografía donde se ve a Romero cumpliendo sus funciones y contó que su padre aprovechó la ocasión para tomarse una foto con el músico y conductor. En su mensaje enviado a la cuenta de Instarándula, escribió: “Raúl Romero es miembro de mesa en España”, publicación que luego fue replicada junto a la imagen y la anécdota.

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    En un video difundido en redes sociales también se observa a Roger del Águila, recordado por su etapa junto a Raúl Romero en 'Habacilar', saludando y tomándose fotografías con los votantes a las afueras del local de votación en Madrid.

    Ambos conductores, conocidos por su carisma y cercanía con el público, volvieron a coincidir en escena, aunque esta vez en un contexto distinto al televisivo. La participación de Raúl Romero como miembro de mesa destaca el deber cívico de los peruanos en el extranjero y las normas electorales vigentes actuales.

    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa en España durante las elecciones generales 2026.
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    SOBRE EL AUTOR:
    Raúl Romero cumple rol de miembro de mesa desde España durante las Elecciones Generales 2026: FOTOS
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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