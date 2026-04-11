Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó sus salidas con María Pía Vallejos, mientras ella impacta en redes con publicaciones que muchos leen como indirectas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."
    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo. | Composición Wapa | Instagram
    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."

    Gustavo Salcedo rompió su silencio en una reciente entrevista para Amor y Fuego y habló sobre su vida sentimental, confirmando que mantiene salidas con María Pía Vallejos. El aún esposo de Maju Mantilla sorprendió con sus declaraciones, que generaron gran impacto en el público, especialmente tras los recientes viajes que realizó junto a la joven.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina anuncia sus planes de ABANDONAR el país para mudarse con su hermana en Miami: "Tengo departamento allá"

    En medio de la controversia, María Pía Vallejos llamó la atención al publicar contenido en Instagram tras las declaraciones de Gustavo Salcedo. Sin referirse directamente al tema, se enfocó en su labor profesional, lo que fue interpretado por usuarios como una posible respuesta indirecta, mostrando su enfoque en el trabajo.

    María Pía Vallejos y su inesperada reacción tras las declaraciones de Salcedo

    Tras la confirmación pública de Salcedo sobre las salidas que mantiene con ella, Vallejos optó por no involucrarse en la polémica y continuar con su dinámica habitual en redes sociales. Entre sus primeras historias, compartió una encuesta dirigida a sus seguidores acerca de en qué situaciones acudirían al veterinario con sus mascotas. Más adelante, difundió los resultados y complementó la información, reforzando su perfil profesional y educativo.

    wapa.pe

    Horas después, continuó publicando contenido relacionado con señales de alerta en animales, manteniendo una línea coherente con su especialidad. Estas historias fueron compartidas el jueves 9 de abril. Al día siguiente, viernes 10, sorprendió con una fotografía en un ascensor donde aparece sonriente junto al mensaje “buenos días”. Aunque evitó referirse directamente al tema, sus publicaciones no pasaron desapercibidas.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡Nace el amor! Integrante de Corazón Serrano rompe su silencio y confirmar su relación con Lesly Águila

    Gustavo Salcedo confirma salida con María Pía Vallejos

    Gustavo Salcedo explicó que se encuentra en una etapa de conocimiento con la joven profesional María Pía Vallejos, a quien calificó como una persona con valores. Señaló que decidió darse una nueva oportunidad en el plano sentimental, afirmando que, de no haberle gustado, no habría salido con ella.

    Asimismo, precisó que esta cercanía inició después de su separación, descartando cualquier interferencia en su matrimonio con Maju Mantilla. Indicó que conoce a Vallejos desde el 2024 y que retomó el contacto tras el fin de su relación. Pese a ello, aclaró que no mantienen una relación formal y que prefiere avanzar con calma.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."

    Said Palao comparte emotivo mensaje en medio de salida del país de Ale Baigorria sin él

    ¡Nace el amor! Integrante de Corazón Serrano rompe su silencio y confirmar su relación con Lesly Águila

    Magaly Medina anuncia sus planes de ABANDONAR el país para mudarse con su hermana en Miami: "Tengo departamento allá"

    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."

    Lo más vistos en Farándula

    Renato Rossini y Pati Lorena lanzan frases ofensivas contra Mónica Torres en la Granja VIP

    Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”

    Christian Cueva deja en shock al someterse a nuevo ‘retoquito’ estético y revela el impensado motivo: “Me veía al espejo…”

    Tula Rodríguez confiesa la verdadera relación que tiene con Pilar Arana tras rumores de posible amorío

    Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;