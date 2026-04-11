Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla , confirmó sus salidas con María Pía Vallejos, mientras ella impacta en redes con publicaciones que muchos leen como indirectas.

Gustavo Salcedo rompió su silencio en una reciente entrevista para Amor y Fuego y habló sobre su vida sentimental, confirmando que mantiene salidas con María Pía Vallejos. El aún esposo de Maju Mantilla sorprendió con sus declaraciones, que generaron gran impacto en el público, especialmente tras los recientes viajes que realizó junto a la joven.

En medio de la controversia, María Pía Vallejos llamó la atención al publicar contenido en Instagram tras las declaraciones de Gustavo Salcedo. Sin referirse directamente al tema, se enfocó en su labor profesional, lo que fue interpretado por usuarios como una posible respuesta indirecta, mostrando su enfoque en el trabajo.

María Pía Vallejos y su inesperada reacción tras las declaraciones de Salcedo

Tras la confirmación pública de Salcedo sobre las salidas que mantiene con ella, Vallejos optó por no involucrarse en la polémica y continuar con su dinámica habitual en redes sociales. Entre sus primeras historias, compartió una encuesta dirigida a sus seguidores acerca de en qué situaciones acudirían al veterinario con sus mascotas. Más adelante, difundió los resultados y complementó la información, reforzando su perfil profesional y educativo.

Horas después, continuó publicando contenido relacionado con señales de alerta en animales, manteniendo una línea coherente con su especialidad. Estas historias fueron compartidas el jueves 9 de abril. Al día siguiente, viernes 10, sorprendió con una fotografía en un ascensor donde aparece sonriente junto al mensaje “buenos días”. Aunque evitó referirse directamente al tema, sus publicaciones no pasaron desapercibidas.

Gustavo Salcedo confirma salida con María Pía Vallejos

Gustavo Salcedo explicó que se encuentra en una etapa de conocimiento con la joven profesional María Pía Vallejos, a quien calificó como una persona con valores. Señaló que decidió darse una nueva oportunidad en el plano sentimental, afirmando que, de no haberle gustado, no habría salido con ella.