Gustavo Salcedo sorprendió al confirmar que se encuentra saliendo con María Pía Vallejos, tras regresar de viaje con Maju Mantilla. Aunque el reciente viaje del deportista con la exreina de belleza despertó rumores de una posible reconciliación, este rompió su silencio y aclaró por qué visitó el departamento de María Pía, anunciando que están en saliditas.

Gustavo Salcedo visita a María Pía y confirma salidas

El exesposo de Maju Mantilla fue captado ingresando al edificio donde reside la veterinaria María Pía Vallejos, lo que despertó la curiosidad de todos, pues meses atrás negó que tuviese una relación con la veterinaria y se dejó ver más unido que nunca con Maju, lo que alentó a especulaciones sobre una reconciliación.

Gustavo Salcedo fue abordado por el reportero de 'Amor y Fuego' para conocer toda su verdad y saber qué tipo de vínculo tiene con Vallejos, lejos de negarlo, el ex de Maju reveló que están saliendo y desmintió retomar su relación con la madre de sus hijos.

“No tenemos una relación formal, ella misma lo ha dicho, somos amigos, hemos estado saliendo”, aclaró inicialmente admitiendo que está en salidas con la joven veterinaria.

“A veces me preguntan si es mi saliente oficial, simplemente yo estoy separado de Maju hace ya un año aproximadamente y simplemente conozco a otra persona que haya interés mutuo, eso no significa que seamos pareja o que lo vayamos a ser”, recalcó.

Gustavo Salcedo admite darse una nueva oportunidad con joven veterinaria

El empresario se sinceró y admitió que siente atracción por Vallejos, a quien incluso calificó como una mujer con principios y a quien conoce desde el 2024.

“¿Te gusta María Pía?”, le preguntó el reportero y Salcedo lo reconoció: “Si a mí no me hubiera gustado María Pía en su momento seguramente no hubiera salido con ella. Uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades, la gente me pregunta hoy: ‘¿Y Maju?’ La verdad es que muchas veces en el amor uno no sabe lo que pasa”, precisó.