Gustavo Salcedo CONFIRMA que está saliendo con María Pía Vallejos, pese a ser visto viajando con Maju MantillaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Gustavo Salcedo sorprendió al confirmar que se encuentra saliendo con María Pía Vallejos, tras regresar de viaje con Maju Mantilla. Aunque el reciente viaje del deportista con la exreina de belleza despertó rumores de una posible reconciliación, este rompió su silencio y aclaró por qué visitó el departamento de María Pía, anunciando que están en saliditas.
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Gustavo Salcedo visita a María Pía y confirma salidas
El exesposo de Maju Mantilla fue captado ingresando al edificio donde reside la veterinaria María Pía Vallejos, lo que despertó la curiosidad de todos, pues meses atrás negó que tuviese una relación con la veterinaria y se dejó ver más unido que nunca con Maju, lo que alentó a especulaciones sobre una reconciliación.
Gustavo Salcedo fue abordado por el reportero de 'Amor y Fuego' para conocer toda su verdad y saber qué tipo de vínculo tiene con Vallejos, lejos de negarlo, el ex de Maju reveló que están saliendo y desmintió retomar su relación con la madre de sus hijos.
“No tenemos una relación formal, ella misma lo ha dicho, somos amigos, hemos estado saliendo”, aclaró inicialmente admitiendo que está en salidas con la joven veterinaria.
“A veces me preguntan si es mi saliente oficial, simplemente yo estoy separado de Maju hace ya un año aproximadamente y simplemente conozco a otra persona que haya interés mutuo, eso no significa que seamos pareja o que lo vayamos a ser”, recalcó.
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Gustavo Salcedo admite darse una nueva oportunidad con joven veterinaria
El empresario se sinceró y admitió que siente atracción por Vallejos, a quien incluso calificó como una mujer con principios y a quien conoce desde el 2024.
“¿Te gusta María Pía?”, le preguntó el reportero y Salcedo lo reconoció: “Si a mí no me hubiera gustado María Pía en su momento seguramente no hubiera salido con ella. Uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades, la gente me pregunta hoy: ‘¿Y Maju?’ La verdad es que muchas veces en el amor uno no sabe lo que pasa”, precisó.
“Me parece una chica de su casa, una chica de muy buenos principios y tampoco es que sea una situación de que ella se ha metido en una relación porque no es así, a ella yo la conozco desde el 2024, pero yo no he estado saliendo con ella, no tengo que dar fechas exactas, pero ya después de haber terminado con Maju. María Pía es una gran amiga, una persona con la que nos hemos conocido mucho más después de que yo he terminado mi relación con Maju y a veces uno mismo tiene que ver qué pasa con los sentimientos”, agregó.