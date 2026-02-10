Wapa.pe
Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada

Gustavo Salcedo niega romance con María Pía Vallejos tras ampay con Maju Mantilla, mientras la joven asegura estar enamorada y confirma salidas

    Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada
    Gustavo Salcedo la negó. | Composición Wapa
    Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada

    Amor y fuego volvió a encender la polémica al difundir imágenes que colocaron otra vez a Gustavo Salcedo en el centro del huracán mediático. El exdeportista fue captado compartiendo un momento con Maju Mantilla en Punta Hermosa, una escena que desató todo tipo de interpretaciones debido a que, en paralelo, una joven aseguraba mantener una relación cercana con él.

    La situación no tardó en escalar cuando salió a la luz el testimonio de María Pía Vallejos, quien afirmó estar atravesando una etapa especial junto a Salcedo. Sin embargo, la versión del exfutbolista fue tajante y sin espacio para dudas.

    Gustavo Salcedo rechaza tajantemente un nuevo romance

    Abordado por el equipo del programa de espectáculos, Gustavo Salcedo evitó entrar en detalles y negó de forma categórica cualquier vínculo sentimental con la joven que lo señalaba como su interés amoroso. Su respuesta, breve pero contundente, dejó clara su postura frente a las cámaras.

    “La verdad que no voy a dar ninguna declaración. Eso no es así, soy una persona que estoy separada buen tiempo, así que no tengo que estar dando explicaciones… Te agradezco mucho por el interés… Nada que decir en verdad, no te voy a responder más”.

    Con estas palabras, el aún esposo de Maju Mantilla marcó distancia de los rumores y optó por no alimentar la controversia que lo rodea.

    María Pía Vallejos se muestra ilusionada y confirma salidas

    La versión de María Pía Vallejos fue completamente distinta. La joven veterinaria decidió hablar abiertamente y confirmar que existe una cercanía con el exdeportista, asegurando que ambos han compartido tiempo juntos y que el interés es mutuo. “Sí, estamos saliendo”.

    Luego amplió su declaración explicando el contexto de la relación: “Bueno, estamos saliendo. Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”.

    Cuando el reportero fue directo y le consultó si estaba enamorada, Vallejos no dudó en responder con franqueza:

    "Sí, y él también. Yo creo que si dos personas están interesadas es normal que las vean juntas y el tema de su separación ya es de él, está avanzando con eso”.

    Incluso, dejó ver su entusiasmo al describir al exfutbolista: “A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Estamos contentos, yendo poco a poco”.

    Finalmente, la joven mostró sorpresa al enterarse de que Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla, un detalle que volvió a avivar el debate en redes y dejó más preguntas que respuestas.

