La periodista Marisel Linares podría enfrentar una denuncia por presunto encubrimiento tras la muerte de Lizeth Marzano y la difusión de videos del caso.

La situación legal de Marisel Linares se encuentra en el ojo de la tormenta ante la amenaza de ser denuncia por presunto encubrimiento de su hijastro Adrián Villar. En la reciente edición de ‘América Hoy’, abogados analizaron qué podría ocurrir si se llegara a comprobar responsabilidad de la periodista en el caso. ¿Cuántos años de prisión podría enfrentar?

¿Qué pena podría enfrentar Marisel Linares?

Durante una reciente emisión del programa 'América Hoy', Rebeca Escribens consultó a la abogada Rosario Sasieta, quien acudió junto al doctor Julio Mendoza, representante de la familia, sobre la posible sanción penal en caso de comprobarse responsabilidad.

"Mínimo 5 años por obstrucción a la justicia... ahí está la doble moral cuando uno decide cuál es el camino real sobre el cual hemos estado caminando", señaló Sasieta en el espacio televisivo.

Según la defensa de la familia Marzano, los videos ya se encontraban en poder del Ministerio Público días antes de su difusión masiva. La viralización del contenido a nivel nacional intensificó el debate público, mientras continúa la investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento real.

Marisel Linares en la mira tras difusión de videos y pedido de detención preliminar

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad en San Isidro reconfiguraron el rumbo de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. En los registros se observa que, aproximadamente cuatro horas después del atropello, Adrián Villar sostuvo una reunión con la periodista Marisel Linares, su padre Rubén Villar y, posteriormente, con su pareja y el progenitor de ella.

Tras la difusión del material, la Policía Nacional del Perú solicitó la detención preliminar tanto de Villar como de Linares, en el marco de las diligencias fiscales. De acuerdo con la defensa legal de la familia Marzano, la inasistencia de la comunicadora a la citación policial, sin justificación formal, podría derivar en su incorporación en la investigación preliminar por presunto encubrimiento y obstrucción a la justicia.

En paralelo, la conductora vinculada a Willax Televisión optó por desactivar su cuenta de Instagram luego de que su nombre fuera relacionado con el caso. La decisión se produjo en medio de cuestionamientos públicos que la señalan por una presunta participación posterior al accidente.