La investigación sobre la muerte de Lizeth Marzano avanza con hallazgos clave, como las grabaciones que evidencian el trayecto de Adrián Villar tras el atropello.

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano suma un elemento determinante: el registro completo de la ruta que siguió Adrián Villar tras el accidente. Grabaciones de videovigilancia revelan el trayecto del vehículo y las decisiones tomadas en plena vía pública. Las imágenes exponen momentos de tensión y posibles infracciones durante la huida. Estos nuevos hallazgos podrían ser claves para esclarecer responsabilidades.

Cámaras registran la ruta que siguió Adrián Villar tras el atropello de Lizeth Marzano

Las grabaciones de seguridad del distrito reconstruyen los minutos posteriores al atropello ocurrido la noche del 24 de febrero. El material, difundido por el programa ‘Magaly TV, la firme’, muestra el desplazamiento del vehículo conducido por Adrián Villar, un Chevrolet inscrito a nombre de Marisel Linares.

De acuerdo con las imágenes, tras el impacto el conductor se retira rápidamente por la avenida Camino Real. El registro evidencia que, lejos de detenerse, continúa su trayecto a elevada velocidad y atraviesa un primer semáforo en rojo, en una maniobra que refuerza la hipótesis de una posible evasión.

Segundos después, al llegar a la intersección con Álvarez Calderón, el automóvil cruza una segunda luz roja. La acción obliga a otro vehículo a frenar de manera intempestiva para evitar un nuevo choque. Durante el recorrido también se aprecia que el auto va desprendiendo partes dañadas, dejando fragmentos visibles sobre la vía.

A las 23:24 horas, el sistema de videovigilancia pierde el rastro del Chevrolet. Más tarde, el vehículo vuelve a ser captado en la calle Los Eucaliptos, frente al edificio donde vive la pareja de Villar. En ese punto, el joven aparece acompañado por su padre y por Marisel Linares. Minutos después, se suman Francesca Montenegro y su progenitor, permaneciendo todos en el lugar mientras conversan.