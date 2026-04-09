Tula Rodríguez atraviesa un momento difícil al despedirse de su hija Valentina, quien inicia sus estudios fuera del Perú. Ambas compartieron una emotiva última noche juntas.

Hija de Tula Rodríguez se despide de su madre | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Hija de Tula Rodríguez se despide de su madre | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Tula Rodríguez vive uno de los momentos más difíciles de su maternidad. La actriz anunció en sus redes sociales que su única hija abandonaría el Perú para iniciar sus estudios fuera del país y este miércoles 8 de abril ambas pasaron su última noche juntas, en la que la adolescente no pudo evitar mostrarse sensible al saber que eran sus últimas horas junto a su madre.

Hija de Tula Rodríguez se muestra sensible al pasar la noche con su madre

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y exconductora compartió un video desde su habitación junto a su hija Valentina Carmona, quien decidió dormir a su lado antes de dejar su hogar para iniciar una nueva etapa lejos de su país natal.

La joven se recostó abrazada del brazo de Tula, mientras esta conversaba y al notarla en silencio no pudo evitar preguntarle si se encontraba bien. "Última noche amor. ¿Todo bien? No, no está todo bien. ¿Qué pasa?", se le escucha preguntar a Tula mientras su hija recostada en su cama se aferraba a su brazo y con voz triste afirmó que todo estaba bien. "Se acaban de ir mis amigos", añadió Valentina, quien horas antes se despidió de su círculo de amigos.

"Te amo hija, siempre serás mi bebé ¿sabes? Y aunque vamos a estar distanciadas, siempre vamos a estar unidas con el corazón, te amo (yo también)", fueron las conmovedoras palabras que la actriz tuvo para su única engreída a horas de su partida.

Valentina Carmona alista maletas y parte fuera del Perú

La joven influencer compartió un video alistando su equipaje para iniciar su nueva vida lejos de casa. En el material se puede ver a la heredera de Tula armando dos maletas grandes con sus prendas de vestir y todo lo que necesita para mudarse.

Valentina Carmona abandona el Perú