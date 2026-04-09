Hija de Tula Rodríguez se quiebra en la última noche junto a su madre: "Te amo hija, siempre serás mi bebé"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tula Rodríguez vive uno de los momentos más difíciles de su maternidad. La actriz anunció en sus redes sociales que su única hija abandonaría el Perú para iniciar sus estudios fuera del país y este miércoles 8 de abril ambas pasaron su última noche juntas, en la que la adolescente no pudo evitar mostrarse sensible al saber que eran sus últimas horas junto a su madre.
NO TE PIERDAS: Paolo Guerrero habría sorprendido a Ana Paula Consorte con un Porsche de 100 mil dólares en intento de reconciliación
Hija de Tula Rodríguez se muestra sensible al pasar la noche con su madre
A través de su cuenta de Instagram, la actriz y exconductora compartió un video desde su habitación junto a su hija Valentina Carmona, quien decidió dormir a su lado antes de dejar su hogar para iniciar una nueva etapa lejos de su país natal.
La joven se recostó abrazada del brazo de Tula, mientras esta conversaba y al notarla en silencio no pudo evitar preguntarle si se encontraba bien. "Última noche amor. ¿Todo bien? No, no está todo bien. ¿Qué pasa?", se le escucha preguntar a Tula mientras su hija recostada en su cama se aferraba a su brazo y con voz triste afirmó que todo estaba bien. "Se acaban de ir mis amigos", añadió Valentina, quien horas antes se despidió de su círculo de amigos.
"Te amo hija, siempre serás mi bebé ¿sabes? Y aunque vamos a estar distanciadas, siempre vamos a estar unidas con el corazón, te amo (yo también)", fueron las conmovedoras palabras que la actriz tuvo para su única engreída a horas de su partida.
PUEDES VER: Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú
Valentina Carmona alista maletas y parte fuera del Perú
La joven influencer compartió un video alistando su equipaje para iniciar su nueva vida lejos de casa. En el material se puede ver a la heredera de Tula armando dos maletas grandes con sus prendas de vestir y todo lo que necesita para mudarse.
“Alistando maleta para el viaje eterno que daré. Amigos me voy a estudiar fuera y voy a extrañar mucho todo”, escribió sincerándose sobre este gran paso que dará a su corta edad.