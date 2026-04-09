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Paolo Guerrero habría sorprendido a Ana Paula Consorte con un Porsche de 100 mil dólares en intento de reconciliación

Paolo Guerrero habría optado por un costoso gesto para reavivar su relación con Ana Paula Consorte. La visita a una concesionaria de lujo generó más especulaciones.

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    Paolo Guerrero habría sorprendido a Ana Paula Consorte con un Porsche de 100 mil dólares en intento de reconciliación
    Paolo Guerrero buscaría reconciliarse con Ana Paula | Composición: Wapa Captura de pantalla - Amor y Fuego - Instagram
    Paolo Guerrero habría sorprendido a Ana Paula Consorte con un Porsche de 100 mil dólares en intento de reconciliación

    Un episodio reciente ha vuelto a colocar a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en el centro de la conversación pública. El futbolista habría protagonizado un llamativo acercamiento hacia la madre de sus hijos, un detalle que rápidamente despertó especulaciones sobre una posible reconciliación.

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    Paolo Guerrero y el millonario gesto que habría hecho para reconquistar a Ana Paula Consorte

    El programa ‘Amor y Fuego’ difundió material audiovisual en el que se observa al delantero de Alianza Lima compartiendo tiempo con la modelo brasileña. Las imágenes evidencian una interacción cercana entre ambos, lo que ha alimentado los rumores sobre un eventual intento de retomar su relación sentimental.

    Según lo expuesto en el reportaje televisivo, el deportista habría optado por un gesto de gran valor económico para este acercamiento. La situación no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los seguidores del espectáculo.

    Semanas antes, la propia Ana Paula Consorte anunció públicamente el fin de su vínculo con el jugador, relación que se extendió por cerca de cuatro años. En ese momento, la modelo evitó referirse a las razones que habrían provocado la ruptura.

    No obstante, las escenas difundidas recientemente muestran a ambos compartiendo actividades cotidianas en compañía de sus hijos, lo que ha llevado a muchos a considerar la posibilidad de una reconciliación.

    En uno de los momentos captados por las cámaras, Guerrero fue visto ingresando al edificio donde reside la modelo con los menores. El encuentro reflejó una interacción cordial entre ambos.

    Más adelante, los dos salieron del inmueble para recoger a sus hijos del centro educativo. Para ello utilizaron una camioneta Jeep negra y, tras culminar esa actividad, regresaron nuevamente al edificio.

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    La visita que despertó sospechas de reconciliación

    Posteriormente, el futbolista y la modelo acudieron juntos a una concesionaria especializada en autos de lujo, situación que también fue registrada por las cámaras del programa.

    Dentro del establecimiento, ambos se detuvieron a observar un vehículo de la marca Porsche. De acuerdo con lo señalado en el espacio conducido por Rodrigo González, el automóvil estaría valorizado en aproximadamente 100 mil dólares.

    Durante la visita, Consorte se sentó al volante del vehículo e incluso lo condujo dentro del local, mostrando una actitud entusiasta que no pasó desapercibida.

    Antes de retirarse del lugar, Guerrero estrechó la mano del vendedor, un gesto que fue interpretado por el programa como señal de que la compra del exclusivo automóvil habría quedado cerrada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paolo Guerrero habría sorprendido a Ana Paula Consorte con un Porsche de 100 mil dólares en intento de reconciliación
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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