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¿Tiene nuevo galán? Ana Paula Consorte estaría coqueteando con dueño de gimnasio tras su ruptura con Paolo Guerrero

Daniela Cilloniz destapó que los supuestos coqueteos entre Ana Paula Consorte y un empresario serían la razón de la separación con Paolo Guerrero.

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    ¿Tiene nuevo galán? Ana Paula Consorte estaría coqueteando con dueño de gimnasio tras su ruptura con Paolo Guerrero
    ¿Tiene nuevo GALÁN? Ana Paula Consorte estaría COQUETEANDO con dueño de gimnasio tras su ruptura con Paolo Guerrero | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Tiene nuevo galán? Ana Paula Consorte estaría coqueteando con dueño de gimnasio tras su ruptura con Paolo Guerrero

    Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han vuelto a acaparar titulares luego de ser vistos juntos, pese a que semanas atrás confirmaron el fin de su relación. Sin embargo, la historia habría tomado un giro inesperado ya que, según Daniela Cilloniz, un empresario estaría vinculado como posible causa de la ruptura entre la modelo y el futbolista.

    ¿Solo relación de padres?

    En una reciente entrevista, la también brasileña fue consultada sobre una eventual reconciliación entre ambos. No obstante, descartó esa posibilidad y señaló que únicamente mantendrían un vínculo cordial por el bienestar de sus hijos.

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    “Tengo entendido que no han vuelto, pero me parece bonito que tengan una buena relación de padres porque eso es muy importantes para los niños”, indicó.

    El supuesto tercero en discordia

    Las revelaciones no quedaron ahí. Daniela Cilloniz aseguró que la bailarina estaría involucrada en presuntos coqueteos con el propietario de un gimnasio, lo que habría influido en la separación con el ‘Depredador’.

    “Sí, pero he escuchado que no sería con su entrenador, sino que sería con el dueño del gimnasio. Se rumorea que estaban en coqueteos y que por eso se habría separado”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Tiene nuevo galán? Ana Paula Consorte estaría coqueteando con dueño de gimnasio tras su ruptura con Paolo Guerrero
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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