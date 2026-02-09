Wapa.pe
A pesar se confirmó que Gustavo Salcedo tendría nueva pareja, se le captó pasando la noche junto a su aún esposa Maju Mantilla. 

    ¿Quién es la mujer que está saliendo con Gustavo Salcedo y cuál es su profesión?
    ¿Nueva ilusión en su vida? Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla, vuelve a estar en el foco mediático tras ser vinculado sentimentalmente con una joven, luego del fin de su matrimonio con la exreina de belleza. Se trata de María Pía Vallejos.

    De acuerdo con el programa Amor y Fuego, la joven sería veterinaria y además se desempeñaría como docente en la misma universidad donde cursó sus estudios. Un detalle que llamó la atención es que suele movilizarse en motocicleta, tal como fue captada en las imágenes difundidas por el espacio televisivo.

    Ambos se siguen en redes sociales y no solo se conocen desde hace tiempo, sino que también comparten una pasión en común: el deporte, afición que habría fortalecido su cercanía.

    María Pía Vallejos conversó con las cámaras del programa y confirmó que se encuentra saliendo con el empresario. Incluso, no dudó en revelar qué es lo que más le atrae de él.

    “Simplemente hemos decidido conocernos de otra manera (...) Primero, a mí me encanta Gustavo. De lo que conozco de él, me parece un caballero, un chico A1 la verdad, guapísimo, deportista. Yo también soy deportista, pero nada, estamos tranquilos, estamos contentos, estamos yendo poco a poco”, expresó.

    ¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre María Pía?

    Por su parte, al ser abordado por el equipo de Amor y Fuego, Gustavo Salcedo evitó confirmar si mantiene una relación con María Pía Vallejos y prefirió no dar mayores detalles sobre su vida personal.

    “No voy a dar ninguna declaración. Creo que no es necesario. Eso no es así y la verdad yo estoy separado desde hace bastante tiempo, así que no tengo por qué dar explicaciones. No tengo por qué hablar de mi vida personal. Te agradezco por tu interés y tu tiempo. Nada que decir”, señaló el empresario.

