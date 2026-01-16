Regreso triunfal de Maju Mantilla y Ethel Pozo: brillan en matching outfits metalizados y generan reacción en redes

Wapa.pe
Maju Mantilla regresa a la TV junto a Ethel Pozo y sorprenden como dúo, deslumbrando con sus looks metalizados y su gran conexión.

    Maju Mantilla regresa a la televisión tras cuatro meses de ausencia. La modelo y exMiss Mundo será la nueva conductora de un programa vespertino junto a Ethel Pozo, tal como anunció Gisela Valcárcel durante la preventa de GV Producciones el pasado miércoles 14 de enero.

    Con este regreso, Maju se integra a la renovada parrilla de Panamericana Televisión, dejando atrás su participación en Arriba mi gente junto a Fernando Díaz y Santi Lesmes.

    Maju Mantilla y Ethel Pozo apuestan por el metalizado en su regreso a la TV

    El regreso de Maju Mantilla a la televisión junto a Ethel Pozo sorprendió a todos. Para esta aparición, ambas decidieron apostar por el brillo y la sofisticación de los atuendos metalizados, marcando un regreso triunfal y lleno de estilo.

    Ethel optó por un conjunto elegante y fresco, mientras que Maju se mantuvo fiel a su estilo con un conjunto de dos piezas que combinaba modernidad y feminidad, con detalles que llamaron la atención del público. Su elección de looks no solo resaltó su personalidad, sino también la conexión y química entre ambas en pantalla.

    Reacción del público

    El regreso de Maju Mantilla junto a Ethel Pozo ha generado gran impacto en redes sociales y entre sus seguidores. A través de la página de GVoficial, tanto usuarios como personajes de la farándula no dejaron de expresar su entusiasmo por la dupla y su esperado regreso.

    Los comentarios destacaron el cariño y apoyo hacia ambas: “Con todo querida Maju, será un súper 2026 junto a Ethel Pozo”, “Maravillosa, única, brilla este año Majito” o “Ohh, qué buena sorpresa, éxitos Maju y Ethel”, entre muchos otros mensajes llenos de emoción y expectativa.

    Metalizados: los 5 colores imprescindibles para lucir este verano 2026

    1. Plata reluciente
    El plateado sigue siendo un must del verano 2026. Ideal para vestidos, blusas y accesorios, aporta un toque futurista y elegante. Perfecto para looks de día o noche, combina con tonos neutros o pasteles, logrando un estilo chic y moderno que no pasa desapercibido en ninguna ocasión.

    2. Azul celeste metalizado
    Este tono aporta un aire fresco y sofisticado. Ideal para blusas, pantalones o accesorios, el azul celeste metalizado combina con colores neutros y pasteles, aportando luminosidad y un efecto moderno. Perfecto para looks de oficina o eventos casuales, logra un estilo único que refleja tendencia y buen gusto.

    3. Rosa champán
    El rosa metalizado es delicado y versátil, ideal para tops, faldas o vestidos vaporosos. Añade un toque romántico y chic al outfit, combinando con tonos beige, blanco o plateado. Este color es perfecto para quienes buscan destacar con sutileza y mantenerse a la vanguardia de la moda verano 2026.

    4. Oro brillante
    El dorado metalizado es sinónimo de glamour y sofisticación. Este verano, destaca en faldas midi, tops y sandalias, creando outfits luminosos y audaces. Funciona perfecto en combinaciones monocromáticas o con tonos tierra, resaltando la piel bronceada y aportando ese efecto de lujo que toda fashionista busca.

    5. Verde esmeralda
    El verde metalizado es tendencia top para esta temporada. Perfecto para vestidos fluidos, chaquetas y accesorios, aporta frescura y personalidad al look. Se combina con tonos neutros o contrastantes y resulta ideal para quienes quieren un estilo audaz, moderno y lleno de energía sin perder elegancia.

