Tras varias semanas de silencio por la polémica que involucra a su aún esposo, Gustavo Salcedo, Maju Mantilla volvió a aparecer públicamente en un evento de belleza en Lima. Presentada como embajadora de una reconocida marca de cuidado facial, la exreina de belleza fue consultada sobre si aceptaba las disculpas públicas de Salcedo, respondiendo con un breve “sí”.

Más allá de su declaración, su regreso cautivó a todos: Mantilla brilló con un radiante vestido cut out que resaltó su estilo y elegancia, dejando claro que mantiene su presencia imponente en la escena social.

Maju Mantilla y su flamante regreso tras polémica

En medio de su esperado regreso a los eventos de belleza, Maju Mantilla volvió a acaparar todas las miradas. La ex conductora de televisión reapareció tras la disculpa pública de su esposo, mostrando que el pasado queda atrás mientras ella brilla con estilo y elegancia. Invitada a un destacado evento, deslumbró con un vestido cut out color palo rosa, con detalles estratégicos en la cintura que realzaban su figura y aportaban un toque moderno y sofisticado.

Su look, cuidadosamente elegido, combinó coquetería y glamour, reflejando su personalidad fuerte y segura. Maju demuestra que la moda es una poderosa herramienta de expresión, y en esta ocasión decidió aparecer radiante y segura, dejando en claro que está lista para cerrar ciclos, conquistar tendencias y marcar pauta en el mundo de los eventos de belleza.

El color palo rosa: elegancia, feminidad y estilo moderno

El color palo rosa en la moda transmite delicadeza, feminidad y elegancia sin ser excesivamente llamativo. Es un tono suave que combina la ternura del rosa con la sofisticación de los matices neutros, convirtiéndolo en una opción versátil tanto para eventos formales como para looks casuales con estilo.