Macarena Vélez vuelve a estar en el centro de la atención tras anunciar su participación como la tercera invitada en El Valor de la Verdad. En las últimas semanas, la modelo ha sido tema de conversación debido a su reciente romance con Juan Ichazo y un episodio que protagonizó al salir de una fiesta. Su esperado paso por el programa, previsto para el 23 de marzo, promete revelar detalles personales, pero antes de que las preguntas inicien, su elección de vestuario ya ha dado de qué hablar. Optó por un sofisticado vestido negro con cortes estratégicos de la tendencia cut out, un diseño que estiliza la figura y aporta un toque audaz. Este look imponente y los accesorios elegantes no solo realzaron su belleza, sino que también reflejaron la seguridad con la que enfrentó este nuevo desafío mediático. Conozcamos a detalle su look y dónde y a qué costo lo puedes conseguir.