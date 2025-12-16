La conductora Ethel Pozo sorprendió al ausentarse de 'América Hoy' para viajar por Costa Rica y México, revelando el viaje en sus redes sociales. Este recorrido coincide con una fecha especial: su cumpleaños número 45, que decidió celebrar fuera del Perú. A través de Instagram, compartió su look de celebración, demostrando una vez más su impecable estilo y pasión por la moda, dejando claro que no hay excusa para lucir fashonista, incluso en sus momentos personales.

Ethel Pozo impacta en México con un outfit animal print al celebrar sus 45 años

A través de su red social, la conductora publicó una serie de fotografías de cómo celebró su cumpleaños, acompañado por una breve descripción sobre: "Feliz Cumpleaños a mí. Recibo este 15 de diciembre en México 🇲🇽. Aunque las 12 la pasé en Costa Rica (ya les contaré porqué). Estoy feliz de que Dios y mis sueños me hayan traído hasta aquí! Estaba escrito en mi destino, sin duda alguna, justo hoy que es mi CUMPLE".

Como siempre, los looks cumpleañeros de Ethel Pozo llaman la atención, pues no solo celebran la vida, sino también la forma en que deciden hacerlo. En esta ocasión, Pozo apostó por un estilo cómodo y chic, con un look base en el color tendencia de 2025, Mocha Mousse, que le aportó calidez y sofisticación. El outfit estuvo dominado por el animal print de leopardo, un must en la moda actual que combina elegancia y audacia. Sin duda, su elección refleja cómo las tendencias se adaptan al estilo personal sin perder comodidad ni impacto visual.

6 formas elegantes de llevar el estampado de leopardo

Leopardo en clave minimalista : En 2025 y 2026, el estampado de leopardo se lleva con elegancia cuando se integra a looks minimalistas. Un abrigo estructurado o una falda midi combinada con prendas neutras —blanco, negro o beige— logra un equilibrio sofisticado. La clave está en dejar que el estampado sea el único protagonista del outfit.

: En 2025 y 2026, el estampado de leopardo se lleva con elegancia cuando se integra a looks minimalistas. Un abrigo estructurado o una falda midi combinada con prendas neutras —blanco, negro o beige— logra un equilibrio sofisticado. La clave está en dejar que el estampado sea el único protagonista del outfit. Accesorios de leopardo para un toque chic : Si buscas sofisticación sin excesos, los accesorios con estampado de leopardo son la mejor opción. Bolsos estructurados, zapatos de punta fina o cinturones bien definidos elevan cualquier look básico. Esta forma de llevarlo es ideal para el día a día y aporta un aire moderno, elegante y muy controlado.

: Si buscas sofisticación sin excesos, los accesorios con estampado de leopardo son la mejor opción. Bolsos estructurados, zapatos de punta fina o cinturones bien definidos elevan cualquier look básico. Esta forma de llevarlo es ideal para el día a día y aporta un aire moderno, elegante y muy controlado. Leopardo en trajes sastre modernos: El clásico traje sastre se reinventa en 2025 incorporando el estampado de leopardo de forma sutil y elegante. Blazers rectos o pantalones de corte amplio, combinados con tops monocromáticos, proyectan seguridad y estilo. Es una apuesta audaz pero refinada, perfecta para mujeres que dominan las tendencias sin perder clase.