Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

Ethel Pozo aparece en vivo con un look negro tras la reciente salida del productor ‘Papá Armando’

Al iniciar ‘América Hoy’, Ethel Pozo habló sobre la salida de ‘Papá Armando’, confesando que la sorprendió y lució un elegante look negro.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ethel Pozo aparece en vivo con un look negro tras la reciente salida del productor ‘Papá Armando’
    Ethel Pozo sorprende con su look en negro tras la reciente salida de ‘Papá Armando’. | Composición Wapa | Instagram
    Ethel Pozo aparece en vivo con un look negro tras la reciente salida del productor ‘Papá Armando’

    Ethel Pozo reaccionó emocionada ante la noticia de la salida de Armando Tafur de la conducción de ‘América Hoy’, confirmada este viernes 28 de noviembre. La conductora no ocultó su sorpresa y tristeza, y para la ocasión eligió un elegante look negro, comentando que estaba “de luto” por la partida del productor. Sus seguidores no tardaron en mostrar apoyo y solidarizarse con ella ante este cambio en el programa.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hija de Jefferson Farfán impacta con look glam y cartera de S/ 5 mil en Florida

    Ethel Pozo se enfunda en un total black tras la salida del productor

    Este viernes 28 de noviembre, Ethel Pozo captó todas las miradas al iniciar ‘América Hoy’ con un Little Black Dress, el clásico vestido negro que nunca pasa de moda. La conductora eligió un mini vestido negro, un ícono de elegancia y versatilidad, que además reflejaba su estado de ánimo tras la sorpresiva salida de Armando Tafur como productor del programa.

    La hija de Gisela Valcárcel comentó que estaba “de luto” por la noticia: “Tenemos que arrancar así hermano, no es más que hasta luego, me he puesto de negro porque me ha tomado por sorpresa. No sabía que lo iba a poner hoy (la publicación), pensé que nos iba a guardar las lágrimas". Su elección demuestra cómo un total black look puede combinar estilo, tendencia y mensaje emocional en un solo outfit, consolidando al LBD como un básico infalible.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Gisela Valcárcel se reinventa con un radical cambio de look que enamora a sus seguidores

    Little Black Dress: el vestido negro que nunca pasa de moda

    El Little Black Dress (LBD) se mantiene como un ícono intemporal de la moda, un básico infalible que combina elegancia, versatilidad y sofisticación. Perfecto para cualquier ocasión, desde eventos formales hasta encuentros casuales, el LBD evoca respeto y estilo sin esfuerzo. Su poder reside en su simplicidad: un corte clásico puede transformarse con accesorios, calzado y peinados, adaptándose a la personalidad de quien lo lleva.

    Diseñadoras y celebridades siguen apostando por esta prenda, que nunca pasa de moda y siempre transmite seguridad y refinamiento. Además, su color negro lo convierte en un lienzo perfecto para experimentar con texturas, transparencias o detalles de encaje, manteniendo el equilibrio entre modernidad y tradición. El LBD no es solo un vestido: es una declaración de estilo que atraviesa décadas y tendencias.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo aparece en vivo con un look negro tras la reciente salida del productor ‘Papá Armando’
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Laceado dual: Qué es, cómo se hace, cuánto dura, cuáles son los beneficios, cuál es el precio y cómo debe cuidarse

    Los 8 cortes de media melena con flequillo que serán tendencia en 2025

    DIY: Elabora un jabón romero para suavizar la piel y controlar el exceso de grasa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;