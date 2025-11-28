Al iniciar ‘América Hoy’, Ethel Pozo habló sobre la salida de ‘Papá Armando’, confesando que la sorprendió y lució un elegante look negro.

Ethel Pozo reaccionó emocionada ante la noticia de la salida de Armando Tafur de la conducción de ‘América Hoy’, confirmada este viernes 28 de noviembre. La conductora no ocultó su sorpresa y tristeza, y para la ocasión eligió un elegante look negro, comentando que estaba “de luto” por la partida del productor. Sus seguidores no tardaron en mostrar apoyo y solidarizarse con ella ante este cambio en el programa.

Ethel Pozo se enfunda en un total black tras la salida del productor

Este viernes 28 de noviembre, Ethel Pozo captó todas las miradas al iniciar ‘América Hoy’ con un Little Black Dress, el clásico vestido negro que nunca pasa de moda. La conductora eligió un mini vestido negro, un ícono de elegancia y versatilidad, que además reflejaba su estado de ánimo tras la sorpresiva salida de Armando Tafur como productor del programa.

La hija de Gisela Valcárcel comentó que estaba “de luto” por la noticia: “Tenemos que arrancar así hermano, no es más que hasta luego, me he puesto de negro porque me ha tomado por sorpresa. No sabía que lo iba a poner hoy (la publicación), pensé que nos iba a guardar las lágrimas". Su elección demuestra cómo un total black look puede combinar estilo, tendencia y mensaje emocional en un solo outfit, consolidando al LBD como un básico infalible.

Little Black Dress: el vestido negro que nunca pasa de moda

El Little Black Dress (LBD) se mantiene como un ícono intemporal de la moda, un básico infalible que combina elegancia, versatilidad y sofisticación. Perfecto para cualquier ocasión, desde eventos formales hasta encuentros casuales, el LBD evoca respeto y estilo sin esfuerzo. Su poder reside en su simplicidad: un corte clásico puede transformarse con accesorios, calzado y peinados, adaptándose a la personalidad de quien lo lleva.