El 2024 fue un año donde la moda se reinventó con audacia y creatividad, y Ethel Pozo fue una de las que usó prendas más chic. La reconocida conductora y presentadora deslumbró tanto en pantalla como fuera de ella, llevando a cada aparición un estilo único que combinaba tendencias de pasarela y street style. Sus elecciones de atuendos destacaron por incluir estampados vibrantes, colores atrevidos y diseños innovadores que reflejaban la esencia de las últimas tendencias en la moda. Cada look se convertía en un statement que reafirmaba su habilidad para estar a la vanguardia sin perder su elegancia y personalidad.



Con un impecable sentido del estilo, Ethel demostró ser una auténtica fashionista que sabe interpretar las tendencias con un toque propio. Desde siluetas modernas hasta detalles atemporales, sus outfits del 2024 dejaron huella y proyectan seguir siendo relevantes en el 2025. A medida que el año llegaba a su fin, repasamos cuatro de los looks más icónicos que lució, los cuales no solo marcaron su estilo personal, sino que también definieron parte de lo que veremos en las próximas temporadas. ¡Ethel Pozo sigue marcando el ritmo de la moda!