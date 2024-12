Cathy Saenz, reconocida productora de televisión e imitadora peruana, demuestra una vez más que su mirada fashionista va más allá de lo convencional. En esta ocasión, la exproductora de Esto es Guerra dejó de lado los collares tradicionales para incorporar un collar de perlas que se posiciona como un must en los looks actuales. Saenz fusionó estilos y logró un equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista, reafirmando su capacidad para marcar tendencias.



Con un enfoque en los detalles, Saenz utilizó sus accesorios para elevar su atuendo a otro nivel. Sus elecciones no solo destacan su elegancia, sino también su habilidad para reinterpretar piezas atemporales con un giro moderno. En un mundo donde los accesorios definen el éxito de un look, ella demuestra que las perlas siguen siendo sinónimo de sofisticación y audacia.