Ale Fuller, actriz e influencer peruana, ha vuelto a robarse las miradas al protagonizar uno de los momentos más icónicos de la pasarela de Pandora en Tailandia. En el país donde nació la prestigiosa marca, Ale brilló con un impresionante vestido de princesa, cuya imponente cola capturó la esencia del lujo y la sofisticación. Esta experiencia no solo consolidó a la actriz como un referente de estilo, sino que también la conectó con el arte detrás de las icónicas joyas de Pandora, las cuales complementaron a la perfección su look.



El diseño, una exquisita mezcla de lentejuelas y detalles etéreos, se posiciona como una de las tendencias clave para el verano 2025. El brillo del vestido, evocó un aire de fantasía moderna que no solo destacó en la pasarela, sino que también sirve como inspiración para quienes buscan lucir glamorosas en eventos especiales. Fuller remató el look con joyería minimalista, dejando que el vestido fuera el protagonista absoluto de la velada.



Este momento marca otro hito en la carrera de Ale Fuller, quien ha demostrado ser una embajadora de estilo en cada aparición pública. Para las seguidoras de moda, su apuesta por el glamour con toques de cuento de hadas deja en claro que el verano 2025 será todo sobre dramatismo y detalles que no pasen desapercibidos.

¿Cuá fue el look de Ale Fuller?

La influencer de moda y belleza cautivó todas las miradas con un look que parecía salido de un cuento de hadas. Optando por un vestido largo con lentejuelas, de corte princesa y una abertura estratégica en la pierna, logró un equilibrio perfecto entre elegancia y sensualidad. La prenda, que brillaba con cada paso, estuvo complementada por una imponente capa larga con detalles de hombreras estilo bobo, un guiño a la estética teatral que eleva cualquier atuendo. Los guantes de satén añadieron un aire de sofisticación y glamour, recordándonos que los pequeños detalles pueden transformar un look en algo memorable.



Como embajadora de la pasarela de Pandora, la influencer no dejó de lado los accesorios. Un collar delicado y varias pulseras de la icónica marca completaron el atuendo, demostrando que las joyas pueden ser el toque final que convierte cualquier outfit en una declaración de estilo. Este look, lleno de romance y lujo, no solo celebra la esencia de la alta costura, sino que también inspira a quienes buscan destacar en ocasiones especiales con prendas que cuentan una historia.

Lentejuelas: la tendencia de las pasarelas y las 'influencers'