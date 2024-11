Mayra Goñi, la cantante e influencer peruana, ha vuelto a ser el centro de atención de sus seguidores al lucir un look completamente inspirado en la tendencia safari, una de las más esperadas para el verano 2025. Esta vez, la artista decidió alejarse de los estampados animales que tanto la han caracterizado, como el print de cebra y leopardo, y optó por un estilismo que se basa en la simplicidad y elegancia de las prendas básicas.



Con una impecable capacidad para adaptar las tendencias más populares, Goñi logró darle un toque chic al estilo safari utilizando piezas clave en tonos neutros, sin perder la esencia aventurera de este look. Aunque el print animal sigue siendo una de las apuestas de este 2024, la cantante ha demostrado que el minimalismo también puede ser parte de la tendencia, generando un impacto con su elección de prendas clásicas pero modernas.



La influencer compartió este estilismo a través de un video en su Instagram, donde, como es habitual, mostró su viaje acompañado de la prestigiosa marca Pandora. En su publicación, no solo resaltó la moda safari, sino también cómo lograr que un look sencillo se convierta en el centro de todas las miradas. ¡Sin duda, un excelente ejemplo de cómo construir un look de alta moda sin necesidad de recurrir a lo convencional!