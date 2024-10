Magaly Medina, reconocida periodista peruana, destaca no solo por su labor en los medios, sino también por su impresionante sentido de la moda. En sus redes sociales, especialmente en Instagram, comparte looks radiantes que marcan tendencia, mostrando cómo combinar prendas con gran estilo. Su habilidad para mezclar colores, texturas y accesorios la convierte en un referente de moda, inspirando a sus seguidores a experimentar con sus propios atuendos y adoptar un estilo personal que refleje confianza y elegancia.



En su más reciente aparición, Magaly enseñó como podemos combinar prendas básicas y resaltar con las mejores combinaciones, proyectando aunque un estilo sencillo pero elegante. El look esta compuesto por una blusa sencilla con detalles de bordado, que no solo destaca su figura, sino que también muestra su buen gusto por los básicos atemporales. Este tipo de prendas son ideales para crear atuendos versátiles que se pueden llevar tanto en ocasiones formales como informales.