Stephanie Cayo, actriz, cantante y modelo peruana, no solo ha conquistado los corazones de América Latina con su talento, sino también con su estilo impecable y vanguardista. Con una carrera que incluye papeles destacados en producciones internacionales, Stephanie se ha consolidado como un ícono de elegancia y modernidad.



Lo que hace único su estilo es la capacidad de mezclar piezas clásicas con toques modernos y atrevidos. Desde vestidos etéreos en tonos pastel hasta conjuntos monocromáticos de alfombra roja, cada look cuenta una historia. Sin embargo, es su habilidad para anticipar tendencias lo que la coloca en el radar de la moda global.



Recientemente, Stephanie ha hecho alarde de su buen gusto a través de Instagram, una ventana a su vida sofisticada. En una de sus publicaciones más comentadas, compartió una imagen luciendo unos deslumbrante looks de mallas fishnet, elevando su estilismo modelo y atractivo. Este conjunto, que une el glamour con un toque desenfadado, se ha convertido en una inspiración para miles de seguidores.

¿Cuál fue el look de Stephanie Cayo?

El look de Stephanie Cayo no dejó a nadie indiferente al lucir un polo de mallas con detalles de lentejuelas que realzan su estilo sofisticado y su conexión con las últimas tendencias. Este tejido, conocido como fishnet o malla de pescado, ha ganado popularidad como uno de los favoritos de la temporada de verano por su versatilidad y atractivo visual. La actriz y modelo combina a la perfección esta pieza con su actitud elegante y vanguardista, destacando por su habilidad para llevar alta moda con naturalidad.



Siguiendo el mismo estampado y diseño, la influencer lució otro look pero esta vez optó por un deslumbrante vestido de mallas con características similares, demostrando que esta tendencia no se limita a una sola pieza. Ambos atuendos no solo refuerzan su estatus como ícono de estilo, sino que también inspiran a sus seguidores a incorporar el fishnet en sus propios guardarropas. Su elección, que combina detalles brillantes con un diseño atrevido, posiciona esta prenda como un must-have del verano.

Fishnet o tejido en red: la tendencia de moda que reivindica el nuevo sexy