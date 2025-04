"El proyecto es de Cielito, y cuando a mí me hizo la llamada, yo acepté. No sé si las demás se demoraron o no. Según acá, todas aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración para Cielito. Ahora, si ha llamado a otras salseras y no han podido estar, le corresponde a ella responder, no es mi proyecto", explicó la cantante en una entrevista con ‘América Espectáculos’.