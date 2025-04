“Yo me llevo bastante bien con todas sus amigas, es más, a sus amigas les caigo bastante bien, me presto para el chisme. Cuando a ella le quieren contactar, me escriben a mí”, comentó el deportista.

Sin embargo, Venturo dejó en claro que ella no solía responder con la misma rapidez, lo que hacía que la conversación con sus amigas terminara fluyendo más con su pareja. "Le escriben a él y yo no respondo a nadie (...) No es que no responda, soy demasiado volada y digo 'ahorita le respondo'. De repente llora mi hija y ya me olvidé", explicó.