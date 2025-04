Olenka Mejía ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez revelando detalles íntimos de su relación con el futbolista Piero Quispe en el programa Magaly TV La Firme. La modelo confesó que mantuvo un romance con el jugador, quien, según ella, le compró pasajes a México en varias ocasiones para visitarlo. Este bombazo ha causado furor en las redes sociales, donde la modelo ha aprovechado para mostrar su estilo frente a la cámara, publicando fotos que no pasan desapercibidas.

El vestido negro, un símbolo eterno de sofisticación y misterio en el mundo de la moda, ha vuelto a ser el protagonista de la controversia en torno a la modelo Olenka. Tras la polémica sobre su romance y su reciente quiebre, Olenka apostó por un look audaz y empoderado: un vestido cut out de corte asimétrico, con una manga única que desafiaba las reglas convencionales. La pieza destaca por su corte ovalado en el abdomen, que no solo aporta un toque de sensualidad, sino que también revela su espalda de manera sutil y sugestiva.