Azucena Calvay ha iniciado el 2025 con una imagen completamente renovada que refleja su poder y confianza. Después de someterse a una abdominoplastia, la cantante no solo mostró una evolución en su salud, sino también una transformación estética que resalta su seguridad y estilo. En su regreso a las redes, su nueva apuesta de look no pasa desapercibida: un tono medium golden copper que enmarca perfectamente su piel morena, complementado con ondas suaves y voluminosa textura. Este cambio no solo la ha empoderado, sino que la ha colocado como un referente de belleza y estilo para este nuevo año.