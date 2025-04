Este verano 2025, Marisol, 'La Faraona de la Cumbia', brilló con un traje de baño de dos piezas en un elegante tono borgoña. El diseño, con drapeados estratégicos, resalta la tendencia de la temporada: el estilo drapeado, que aporta volumen y movimiento a la figura, siendo una de las principales apuestas en trajes de baño y ropa de playa. Este detalle, además de ser sofisticado, crea un efecto visual que estiliza y agrega un toque de lujo a los looks veraniegos, convirtiéndolo en un must-have para quienes buscan un toque chic y diferente este verano.

Para complementar su look, Marisol optó por unas gafas de sol de la icónica marca Roberto Cavalli, con detalles de serpiente que elevan su estilo a otro nivel. Estos lentes, con un diseño audaz y único, fueron el centro de atención, reflejando el glamour característico de la cantante. Con un precio de 1,760,450.46 COP (aproximadamente 1,496.38 soles peruanos), estas gafas no solo fueron un statement de moda, sino también una inversión en un accesorio exclusivo que marcó la diferencia en su look veraniego.