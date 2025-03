Magaly Medina derrochó confianza y estilo en la antesala de su cumpleaños 62, luciendo un sofisticado bikini que dejó en claro su pasión por la moda. A través de Instagram, la periodista mostró una vez más su inigualable seguridad al llevar prendas en tendencia, reafirmando su estatus como una auténtica fashionista. Su elección de outfit no solo resaltó su elegancia, sino también su actitud imponente ante cualquier nueva tendencia.

La instantánea no tardó en generar impacto entre sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de elogios. Con su esbelta figura y porte impecable, Magaly demostró que la moda no tiene edad y que sabe cómo imponer estilo en cada ocasión.