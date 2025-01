En medio del vibrante verano, donde los colores y diseños de ropa de baño se apoderan de las piscinas y playas, dos figuras del entretenimiento han marcado tendencia con sus elecciones de bikinis. La cantante Yahaira Plasencia, fiel a su estilo, apostó por un color clásico que nunca pasa de moda, destacando con elegancia en su look veraniego. Por otro lado, la modelo Xiomy Kanashiro también brilló con un sofisticado bikini en la piscina, destacando por su corte cut out, uno de los estilos más chic y trendy de esta temporada.



Ambos looks fueron compartidos en Instagram, causando un sinfín de comentarios positivos sobre sus estilos únicos. Sin embargo, más allá de las comparaciones de moda, el vínculo entre ellas ha cobrado relevancia debido a un reciente incidente, donde Yahaira Plasencia retrasó su presentación por dos horas tras enterarse de la presencia de Xiomy, quien está vinculada a Jefferson Farfán, lo que generó una gran incomodidad entre el público. Dejando las controversia de la lado, es inevitable no ser sus prendas de baño donde cada una refleja su estilo.