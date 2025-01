Xiomy Kanashiro ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, especialmente por su vínculo cercano con Jefferson Farfán, aunque ella ha sido clara en aclarar que su relación es puramente amistosa. A pesar de la confusión en redes sociales, la bailarina aprovechó su cumpleaños para compartir un momento especial con él y sus amigos, mostrándose relajada y feliz en un video que se volvió viral. En ese momento, se la vio con un look casual, que le dio un aire fresco y desenfadado, mostrando su naturalidad y sencillez.



Sin embargo, lo que realmente deslumbró en este cumpleaños fue el espectacular cambio de estilo de Xiomy al momento de celebrarlo con un look lleno de plumas, brillos y detalles únicos. Apostó por una mezcla de elegancia y modernidad, elevando su outfit clásico a una versión mucho más sofisticada y a la moda. Este cambio de look rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, reafirmando su estatus como un ícono de estilo. Con este atuendo, Xiomy dejó claro que sabe cómo sorprender y marcar la diferencia, con una propuesta que fusiona glamour y actualidad.