La moda tiene la capacidad de reinventarse y sorprender con cada inicio de año, y el 2025 no será la excepción. Este año promete un cambio radical en el panorama de los accesorios, dejando atrás la delicadeza del estilo coquette que predominó durante los últimos meses. En su lugar, las joyas oversize se posicionan como las protagonistas indiscutibles, tomando las pasarelas con su audacia y carácter. Collares extragrandes, pendientes llamativos y brazaletes voluminosos se convierten en el nuevo estándar de estilo, demostrando que el tamaño importa cuando se trata de destacar.



Pero la tendencia no se queda solo en lo contemporáneo: elementos con un toque vintage, como las clásicas perlas, hacen su regreso triunfal, aportando un aire nostálgico y sofisticado. Además, los diseños con influencias barrocas llenan los looks de dramatismo y lujo, mezclando modernidad y tradición en una combinación que promete redefinir la elegancia. Este 2025, los accesorios no son solo complementos, son declaraciones de estilo.