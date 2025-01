Mariella Zanetti revela drástica decisión de su hija mayor tras graduarse de la universidad: "No estoy preparada"

La reconocida actriz cómica Mariella Zanetti no oculta su emoción al compartir el logro académico de su hija mayor, Gamille Ode , quien recientemente culminó sus estudios en Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma. A sus 21 años, Gamille, fruto de la relación de Zanetti con el empresario Farid Ode , ha demostrado su determinación de no depender económicamente de sus padres, trazando su propio camino profesional.

Sin embargo, la decisión que ha tomado Gamille representa un reto emocional para Mariella, quien admite que no está del todo preparada para lo que está por venir.

"Ella acaba de terminar su carrera recién ahorita. (...) Ella todavía sigue viviendo conmigo. No estoy preparada para cuando decida irse. Ninguna madre estará preparada nunca para que sus hijos se vayan, pero es parte de la vida. Igual ella quiere independizarse", confesó Mariella Zanetti, dejando entrever la mezcla de orgullo y nostalgia que siente.

Además, Gamille tiene ambiciosos planes de crecimiento que incluyen viajar al extranjero. Sobre este tema, Mariella agregó: "Ella tiene sus propios planes, también tiene planes de irse fuera a seguir creciendo. Yo estoy de acuerdo con que ella conozca otros países, crezca y avance. Yo no me voy a interponer en sus pasos. Como le he dicho a ella, siempre voy estar al lado de ella, aunque sea por llamada de teléfono".