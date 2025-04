Pamela López respondió con firmeza a las acusaciones de agresión hechas por la ex de Paul Michael. A través de una declaración contundente, la expareja de Christian Cueva sorprendió al mostrar públicamente su posición sobre el asunto. ¿Qué dijo?

"Creo que la persona más indicada que te puede responder eso es él, los protagonistas. Yo de la señora ni del tema puedo hablar porque desconozco, por respeto yo no puedo opinar de personas y de temas que no conozco", dijo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Esto no fue lo que sorprendió, pues Pamela fue cuestionada sobre si temía que lo sucedido con la exesposa de Paul Michael pudiera repetirse en su relación actual. Ante la pregunta, la empresaria no dudó en sonreír y dejó en claro que su situación es completamente distinta a la de su actual pareja.

"Me hizo una escena de celos fuertísima, preguntándome con quién estaba en el baño cuando estuvimos en una casa de campo. Luego, él se mete al cuarto a desnudarse y había una chica. Me dijeron que no pasó nada porque la chica es una conocida mía. Ella se hartó y se fue del cuarto", dijo Montero.