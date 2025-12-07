Camila Domínguez , hija de Christian Domínguez, brilló en su graduación con look completo de Alejandra Baigorria: vestido, peinado y maquillaje.

Hija de Christian Domínguez cautiva con look de reina en su graduación, estilizado por Ale Baigorria. | Composición Wapa

Hija de Christian Domínguez cautiva con look de reina en su graduación, estilizado por Ale Baigorria. | Composición Wapa

Camila Domínguez, conocida influencer y modelo, vivió semanas complicadas tras un enfrentamiento con su padre, Christian Domínguez. Sin embargo, la joven se mostró emocionada al prepararse para su graduación, gracias al apoyo de Alejandra Baigorria.

La hija de Melanie Martínez deslumbró de pies a cabeza con un impactante vestido, peinado y maquillaje glamoroso, robando todas las miradas en uno de los días más importantes de su etapa escolar.

Hija de Christian Domínguez deslumbra en su fiesta de graduación

Camila Domínguez brilló en su fiesta de graduación gracias al apoyo de Alejandra Baigorria, quien se encargó de cada detalle de su look. A través de su cuenta oficial de TikTok, la empresaria compartió un video mostrando cómo la joven se alistó en su salón de belleza, mientras Baigorria llamó a la diseñadora de su vestido de novia para crear el vestido de Camila.

"Estás hermosísima, me encanta. El mejor vestido, el mejor peinado, todo contra todo pronóstico lo hemos logrado. Misión cumplida, hemos convertido a una princesa más hermosa, miren este vestido que lo ha hecho Angélica, miren los detalles de cada piedra, hecho a mano", dijo la exchica reality.

"En D' Art salón la hemos maquillado hemos hermosos ojos que ella tiene, solamente hemos resaltado su belleza, miren su peinado, sus uñitas también van acorde. Disfruta, eres una niña muy linda", agregó Alejandra Baigorria.

Camila Domínguez y todos los detalles del look de promoción 2025

Con un estilo espectacular, Camila Domínguez lució un vestido diseñado por la misma creadora que realizó el vestido de novia de Alejandra Baigorria. Para brillar en su noche de promoción, la joven apostó por un vestido rojo largo, ceñido al cuerpo, con corte corazón en el pecho y abertura frontal en la pierna, que realza elegancia y coquetería.