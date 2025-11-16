Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

Camila, hija de Christian Domínguez, se atreve a su primer cambio de look radical y sorprende a todos

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, sorprende en redes con un gran cambio de look, dejando el cabello negro para lucir una tendencia que resalta su belleza natural.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Camila, hija de Christian Domínguez, se atreve a su primer cambio de look radical y sorprende a todos
    Hija de Christian Domínguez soprende con un radical cambio de look. | Composición Wapa | Tiktok
    Camila, hija de Christian Domínguez, se atreve a su primer cambio de look radical y sorprende a todos

    Camila Domínguez, hija del cumbiambero Christian Domínguez y Melanie Martínez, sorprendió al mostrar un radiante cambio de look a pocos días de su promoción, tras dejar atrás la melena uniforme que llevó por 17 años. Gracias al apoyo de Alejandra Baigorria, quien la guía en el mundo del modelaje, recibió una nueva sorpresa más allá de su vestido de promoción. Esta vez, el equipo de estilistas de Baigorria, “D’Art Salón”, renovó por completo su imagen, resaltando aún más sus rasgos con un tinte que promete marcar tendencia en 2026.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Alejandra Baigorria cambia su lacio impecable por rizos vibrantes que marcan tendencia 2026

    Hija de Christian Domínguez sorprende con radical cambio de look

    Camila Domínguez sorprende con un radical cambio de look al dejar de lado su característico cabello castaño oscuro para apostar por una tendencia que está marcando pauta: el tinte morena iluminada. Su nuevo estilo combina reflejos cálidos y estratégicos que aportan dimensión, luminosidad y un efecto de frescura inmediata, logrando armonizar a la perfección con su tono de piel.

    wapa.pe

    Esta tendencia, que seguirá fuerte en 2026, destaca por suavizar facciones, dar movimiento visual y crear un acabado natural pero sofisticado. Con este cambio, Camila no solo renueva su imagen, sino que también se alinea con uno de los looks más solicitados en salones de belleza.

    Reacción del público tras el cambio de look de Camila Domínguez

    Desde las redes de la empresaria Alejandra Baigorria se dio a conocer el nuevo y fresco estilo de Camila, generando miles de reacciones positivas en medio del escándalo por la ausencia de su padre, Christian Domínguez, y su preferencia por la familia de su actual pareja, Karla Tarazona. Los usuarios no tardaron en elogiarla con comentarios como: “Estás hermosa”, “Te pareces a tu mamá”, “Hermoso tinte” y “Muy bonita”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Karla Bacigalupo deslumbra en la pasarela de traje de baño del Miss Universo 2025

    Tips clave para lograr la morena iluminada sin decolorar

    Lograr el estilo morena iluminada sin decoloración es posible y, además, ideal para quienes desean aclarar su melena sin poner en riesgo su salud capilar. La clave está en escoger tintes en tonos cálidos que armonicen con la base natural, como miel, avellana o caramelo, que aportan puntos de luz sutiles sin necesidad de usar químicos agresivos.

    La técnica consiste en aplicar reflejos estratégicos alrededor del rostro y en las zonas donde la luz cae de forma natural, creando dimensión y brillo inmediato. El resultado es un look radiante, moderno y lleno de movimiento, perfecto para quienes buscan un cambio favorecedor sin dañar su cabello.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Camila, hija de Christian Domínguez, se atreve a su primer cambio de look radical y sorprende a todos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Camila, hija de Christian Domínguez, se atreve a su primer cambio de look radical y sorprende a todos

    Lleva la nueva técnica de las morenas iluminadas para conseguir un cabello con luz natural

    Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;