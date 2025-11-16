Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, sorprende en redes con un gran cambio de look , dejando el cabello negro para lucir una tendencia que resalta su belleza natural.

Camila Domínguez, hija del cumbiambero Christian Domínguez y Melanie Martínez, sorprendió al mostrar un radiante cambio de look a pocos días de su promoción, tras dejar atrás la melena uniforme que llevó por 17 años. Gracias al apoyo de Alejandra Baigorria, quien la guía en el mundo del modelaje, recibió una nueva sorpresa más allá de su vestido de promoción. Esta vez, el equipo de estilistas de Baigorria, “D’Art Salón”, renovó por completo su imagen, resaltando aún más sus rasgos con un tinte que promete marcar tendencia en 2026.

Hija de Christian Domínguez sorprende con radical cambio de look

Camila Domínguez sorprende con un radical cambio de look al dejar de lado su característico cabello castaño oscuro para apostar por una tendencia que está marcando pauta: el tinte morena iluminada. Su nuevo estilo combina reflejos cálidos y estratégicos que aportan dimensión, luminosidad y un efecto de frescura inmediata, logrando armonizar a la perfección con su tono de piel.

Esta tendencia, que seguirá fuerte en 2026, destaca por suavizar facciones, dar movimiento visual y crear un acabado natural pero sofisticado. Con este cambio, Camila no solo renueva su imagen, sino que también se alinea con uno de los looks más solicitados en salones de belleza.

Reacción del público tras el cambio de look de Camila Domínguez

Desde las redes de la empresaria Alejandra Baigorria se dio a conocer el nuevo y fresco estilo de Camila, generando miles de reacciones positivas en medio del escándalo por la ausencia de su padre, Christian Domínguez, y su preferencia por la familia de su actual pareja, Karla Tarazona. Los usuarios no tardaron en elogiarla con comentarios como: “Estás hermosa”, “Te pareces a tu mamá”, “Hermoso tinte” y “Muy bonita”.

Tips clave para lograr la morena iluminada sin decolorar

Lograr el estilo morena iluminada sin decoloración es posible y, además, ideal para quienes desean aclarar su melena sin poner en riesgo su salud capilar. La clave está en escoger tintes en tonos cálidos que armonicen con la base natural, como miel, avellana o caramelo, que aportan puntos de luz sutiles sin necesidad de usar químicos agresivos.