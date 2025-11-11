¿Buscas un cabello con brillo y sin frizz? La solución está en una sola herramienta

¿Buscas un cabello con brillo y sin frizz? La solución está en una sola herramientaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Plancha, secadora, tenaza y rizador? Tener todas esas herramientas puede parecer necesario, pero también significa más tiempo, más calor y más daño para tu cabello. Hoy, la belleza apuesta por la multifuncionalidad inteligente: una sola herramienta capaz de secar, alisar, estilizar y dar forma sin comprometer la salud capilar.
Porque el cabello necesita más que solo calor: requiere una aliada que reúna todas esas funciones y, sobre todo, que lo proteja. Una herramienta que no lo exponga al maltrato térmico, sino que conserve su brillo natural y se adapte a cada look y tipo de melena. Pensando en eso, los expertos de Dyson presentan una innovación que utiliza el poder del aire, no del calor extremo, para cuidar, moldear y realzar el cabello.
Paso a paso para lograr un peinado con movimiento y sin frizz
1. Prepara tu cabello antes del estilizado
Comienza con el cabello ligeramente húmedo, entre un 75% y 85% seco. Este punto de humedad es ideal para moldear sin dañar la fibra capilar. Usa el secador solo lo necesario para retirar el exceso de agua y dejarlo manejable.
2. Usa un producto de apoyo
Aplica un producto de fijación ligera, como un mousse o spray sin peso. Este paso ayuda a mantener la forma por más tiempo, sin rigidez ni sensación pegajosa.
3. Divide el cabello en secciones
Separar el cabello en mechones te permitirá trabajar con mayor precisión y lograr un acabado más uniforme. Empieza siempre por las capas inferiores y ve subiendo.
4. Elige el tipo de rizo o estilo que deseas
Si buscas ondas suaves y naturales, utiliza barriles más anchos. Para rizos más marcados, opta por tubos más delgados. Mantén cada mechón con aire caliente por unos segundos, y luego finaliza con un golpe de aire frío para fijar la forma.
5. Alterna la dirección de los rizos
Riza algunos mechones hacia el rostro y otros en dirección contraria. Este pequeño truco aporta movimiento y un acabado más natural, evitando que el peinado se vea rígido o demasiado uniforme.
6. No olvides dejar enfriar
Antes de soltar los rizos o cepillar, espera a que se enfríen completamente. Esto ayuda a fijar la forma y prolongar el estilo durante todo el día.
7. Sella con un toque final
Si lo deseas, aplica unas gotas de sérum o aceite capilar en medios y puntas para añadir brillo y controlar el frizz.
El secreto detrás de un acabado de salón
Este resultado pulido y con cuerpo se logra fácilmente con un estilizador que utiliza la fuerza del aire, no el calor extremo, para rizar, alisar o dar volumen, cuidando la salud y el brillo natural del cabello.