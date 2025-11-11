Verano 2026: 5 tendencias en sandalias que dominarán esta temporada

Del estilo más relajado al toque más sofisticado, estas son las sandalias que marcarán la temporada.

El calor empieza a sentirse y, con él, llegan las nuevas tendencias en calzado para esta primavera–verano. Esta temporada, las sandalias son las verdaderas protagonistas: cómodas, versátiles y con ese toque de diseño que transforma cualquier look. Desde siluetas minimalistas hasta opciones más atrevidas, Ripley te presenta cinco estilos que no te puedes perder.

1. Toe Post: minimalismo con un giro moderno

Sencillas, modernas y con detalles metálicos, las toe post son las favoritas de quienes aman el estilo sin esfuerzo. Su diseño limpio y elegante las convierte en el complemento ideal para vestidos vaporosos o jeans rectos.

2. Cangrejeras: el clásico reinventado

Icónicas, cómodas y con un toque nostálgico, las cangrejeras vuelven renovadas en tonos neutros y acabados de cuero. Perfectas para el día a día, combinan con todo y aportan ese aire urbano que tanto se lleva este verano.

3. Strappy: elegancia ligera

Las sandalias de tiras finas vuelven con fuerza. Femeninas, sutiles y atemporales, las strappy son ideales para looks de día y de noche. Un acierto seguro para quienes aman la sofisticación con ligereza.

4. Gladiadoras: el regreso del statement look

Las gladiadoras vuelven a ser protagonistas esta temporada. Con correas, hebillas y diseños que suben por el tobillo, son ideales para las más atrevidas. Combínalas con faldas cortas o vestidos boho para un look lleno de actitud.

5. Havaianas: comodidad que nunca pasa de moda

Nada dice verano como unas Havaianas. Cómodas, prácticas y llenas de color, siguen siendo el ícono de los días de sol y playa. Su sencillez las hace imprescindibles en toda maleta de temporada.