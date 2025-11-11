Wapa.pe
Verano 2026: 5 tendencias en sandalias que dominarán esta temporada

Verano 2026: 5 tendencias en sandalias que dominarán esta temporada

Del estilo más relajado al toque más sofisticado, estas son las sandalias que marcarán la temporada.

    Estás son las tendencias en sandalias para la temporada primavera - verano.
    El calor empieza a sentirse y, con él, llegan las nuevas tendencias en calzado para esta primavera–verano. Esta temporada, las sandalias son las verdaderas protagonistas: cómodas, versátiles y con ese toque de diseño que transforma cualquier look. Desde siluetas minimalistas hasta opciones más atrevidas, Ripley te presenta cinco estilos que no te puedes perder.

    1. Toe Post: minimalismo con un giro moderno

    Sencillas, modernas y con detalles metálicos, las toe post son las favoritas de quienes aman el estilo sin esfuerzo. Su diseño limpio y elegante las convierte en el complemento ideal para vestidos vaporosos o jeans rectos.

    2. Cangrejeras: el clásico reinventado

    Icónicas, cómodas y con un toque nostálgico, las cangrejeras vuelven renovadas en tonos neutros y acabados de cuero. Perfectas para el día a día, combinan con todo y aportan ese aire urbano que tanto se lleva este verano.

    3. Strappy: elegancia ligera

    Las sandalias de tiras finas vuelven con fuerza. Femeninas, sutiles y atemporales, las strappy son ideales para looks de día y de noche. Un acierto seguro para quienes aman la sofisticación con ligereza.

    4. Gladiadoras: el regreso del statement look

    Las gladiadoras vuelven a ser protagonistas esta temporada. Con correas, hebillas y diseños que suben por el tobillo, son ideales para las más atrevidas. Combínalas con faldas cortas o vestidos boho para un look lleno de actitud.

    5. Havaianas: comodidad que nunca pasa de moda

    Nada dice verano como unas Havaianas. Cómodas, prácticas y llenas de color, siguen siendo el ícono de los días de sol y playa. Su sencillez las hace imprescindibles en toda maleta de temporada.

    ¡Esta primavera–verano, el estilo empieza desde tus pies! Descubre estas y más tendencias en sandalias en las tiendas del popular retail, y encuentra tu par ideal para disfrutar el calor con frescura, comodidad y mucho estilo.

