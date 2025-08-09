Estos zapatos sin tacón no aportan clase ni glamour a tu look. Descubre los tips de moda para lucir siempre elegante y con estilo, según Carolina Herrera.

Cuando buscas calzado cómodo y sin tacón, hay opciones que debes evitar, incluso según Carolina Herrera. Algunos zapatos que parecen elegantes en realidad restan clase y sofisticación. Para eventos o ocasiones especiales, es clave elegir bien el calzado.

Aquí te compartimos tips de moda para que siempre luzcas elegante y evites esos estilos que no aportan glamour ni estilo. Sigue estos consejos y mejora tu look con prendas y zapatos que realmente sumen a tu imagen.

Cuáles son los zapatos sin tacón que jamás debes usar según Carolina Herrera

Tenis

Los tenis son uno de los calzados más cómodos, pero carecen de elegancia. Para Carolina Herrera, usarlos es imperdonable porque disminuyen la clase y el estilo, sin importar cómo se combinen.

“Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los ponen para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”, afirmó la diseñadora.

Mocasines

Aunque los mocasines son formales y elegantes, no favorecen tu imagen femenina ni glamorosa. Estos zapatos cerrados, ya sea que los uses con o sin calcetines, pueden perjudicar tu estilo y restar sofisticación a tu look, por lo que es mejor evitarlos en ocasiones especiales.

Sandalias flats

Las sandalias flats son cómodas y populares, pero Carolina Herrera no las recomienda porque no aportan elegancia. No importa cómo las combines, siempre le restarán clase a tu imagen. Por ello, estas sandalias son consideradas las peores opciones para lucir un look sofisticado y femenino.

Zapatos Oxford

Los zapatos Oxford, con su diseño masculino y cordones, no son aprobados para mujeres por la diseñadora Carolina Herrera. Aunque puedan parecer cómodos, estos zapatos no aportan feminidad ni estilo glamuroso, por lo que no son recomendables para quienes buscan un look elegante y sofisticado.

Tip esencial para Carolina Herrera: la elegancia atemporal como sello único

Carolina Herrera destaca que la clave para un estilo impecable es la simplicidad combinada con la sofisticación. Para ella, menos es más: evitar excesos en accesorios y optar por prendas clásicas permite que la elegancia se mantenga intacta.