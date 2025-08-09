Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

4 tipos de zapatos sin tacón que debes evitar porque son poco femeninos y sin clase, según Carolina Herrera

Estos zapatos sin tacón no aportan clase ni glamour a tu look. Descubre los tips de moda para lucir siempre elegante y con estilo, según Carolina Herrera.

    Carolina Herrera revela 4 zapatos sin tacón que arruinan tu look femenino
    Cuando buscas calzado cómodo y sin tacón, hay opciones que debes evitar, incluso según Carolina Herrera. Algunos zapatos que parecen elegantes en realidad restan clase y sofisticación. Para eventos o ocasiones especiales, es clave elegir bien el calzado.

    Aquí te compartimos tips de moda para que siempre luzcas elegante y evites esos estilos que no aportan glamour ni estilo. Sigue estos consejos y mejora tu look con prendas y zapatos que realmente sumen a tu imagen.

    Cuáles son los zapatos sin tacón que jamás debes usar según Carolina Herrera

    Tenis

    Los tenis son uno de los calzados más cómodos, pero carecen de elegancia. Para Carolina Herrera, usarlos es imperdonable porque disminuyen la clase y el estilo, sin importar cómo se combinen.

    Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los ponen para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”, afirmó la diseñadora.

    Mocasines

    Aunque los mocasines son formales y elegantes, no favorecen tu imagen femenina ni glamorosa. Estos zapatos cerrados, ya sea que los uses con o sin calcetines, pueden perjudicar tu estilo y restar sofisticación a tu look, por lo que es mejor evitarlos en ocasiones especiales.

    Sandalias flats

    Las sandalias flats son cómodas y populares, pero Carolina Herrera no las recomienda porque no aportan elegancia. No importa cómo las combines, siempre le restarán clase a tu imagen. Por ello, estas sandalias son consideradas las peores opciones para lucir un look sofisticado y femenino.

    Zapatos Oxford

    Los zapatos Oxford, con su diseño masculino y cordones, no son aprobados para mujeres por la diseñadora Carolina Herrera. Aunque puedan parecer cómodos, estos zapatos no aportan feminidad ni estilo glamuroso, por lo que no son recomendables para quienes buscan un look elegante y sofisticado.

    Tip esencial para Carolina Herrera: la elegancia atemporal como sello único

    Carolina Herrera destaca que la clave para un estilo impecable es la simplicidad combinada con la sofisticación. Para ella, menos es más: evitar excesos en accesorios y optar por prendas clásicas permite que la elegancia se mantenga intacta.

    Un tip fundamental es elegir siempre prendas que te hagan sentir cómoda y segura, ya que la confianza es el mejor complemento de cualquier look. Además, recomienda cuidar los detalles como un buen calzado y accesorios discretos, pues estos pequeños toques elevan cualquier outfit sin perder clase ni estilo.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora.

