Micaela Bebin , hija de Anna Carina Copello, deslumbra con su estilo veraniego y romántico mientras disfruta de días de playa junto a su novio.

Micaela Bebin, hija de la reconocida cantante Anna Carina Copello, vuelve a acaparar miradas con su estilo fresco y natural. La joven influencer de moda y belleza compartió en redes parte de sus días de descanso junto a su novio, donde además de reflejar su faceta más romántica, volvió a resaltar su pasión por la moda. En esta ocasión, apostó por un encantador vestido transparente de tejido crochet, una de las tendencias más femeninas y sensuales del verano 2025.

Hija de Anna Carina Copello luce el vestido más chic del verano

Micaela Bebin volvió a deslumbrar en Instagram junto a su novio, esta vez en las playas de Máncora, mostrando no solo su amor, sino también su impecable estilo veraniego. La joven apostó por un vestido de crochet elegante y femenino, forrado con un mini vestido beige ceñido al cuerpo, que combina a la perfección comodidad y sofisticación.

Esta prenda dos en uno es ideal para llevar a la playa o para una romántica salida, siguiendo la tendencia de vestidos de crochet que marcan el verano 2025. Por su parte, su novio Tiago eligió un look elegante pero cómodo, con short beige, camisa blanca y zapatos de yute, complementando el estilo chic y relajado de la pareja en estos días soleados junto al mar.

Tips infalibles para estilizar tu vestido crochet este verano