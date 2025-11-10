Wapa.pe
Micaela Bebin, hija de Anna Carina Copello, deslumbra con su estilo veraniego y romántico mientras disfruta de días de playa junto a su novio.

    Micaela Bebin, hija de la reconocida cantante Anna Carina Copello, vuelve a acaparar miradas con su estilo fresco y natural. La joven influencer de moda y belleza compartió en redes parte de sus días de descanso junto a su novio, donde además de reflejar su faceta más romántica, volvió a resaltar su pasión por la moda. En esta ocasión, apostó por un encantador vestido transparente de tejido crochet, una de las tendencias más femeninas y sensuales del verano 2025.

    Hija de Anna Carina Copello luce el vestido más chic del verano

    Micaela Bebin volvió a deslumbrar en Instagram junto a su novio, esta vez en las playas de Máncora, mostrando no solo su amor, sino también su impecable estilo veraniego. La joven apostó por un vestido de crochet elegante y femenino, forrado con un mini vestido beige ceñido al cuerpo, que combina a la perfección comodidad y sofisticación.

    Esta prenda dos en uno es ideal para llevar a la playa o para una romántica salida, siguiendo la tendencia de vestidos de crochet que marcan el verano 2025. Por su parte, su novio Tiago eligió un look elegante pero cómodo, con short beige, camisa blanca y zapatos de yute, complementando el estilo chic y relajado de la pareja en estos días soleados junto al mar.

    Tips infalibles para estilizar tu vestido crochet este verano

    • Elige el color adecuado: Tonos neutros como beige, blanco o pasteles transmiten frescura y combinan con accesorios veraniegos.
    • Capas ligeras: Combínalo con un kimono o una camisa de lino abierta para un look relajado y chic.
    • Calzado veraniego: Sandalias minimalistas, alpargatas o slides de colores claros realzan el aire fresco del outfit.
    • Accesorios naturales: Bolsos de mimbre, sombreros de paja y lentes de sol oversized complementan el estilo playero.
    • Maquillaje fresco: Tonos suaves y bronceados naturales resaltan la belleza sin sobrecargar el look.
    • Peinado effortless: Ondas suaves o un moño desenfadado mantienen el look cómodo y sofisticado.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

