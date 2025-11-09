El vocalista de Líbido y Miss Ultra Universe 2023 unieron sus vidas en Arequipa, con amor y estilo nupcial que deslumbró a todos.

Salim Vera y Claudia Sobenes celebran su boda: la novia sorprende con dos vestidos nupciales. | Composición Wapa | Instagram

Salim Vera y Claudia Sobenes celebran su boda: la novia sorprende con dos vestidos nupciales. | Composición Wapa | Instagram

La boda de Salim Vera y Claudia Sobenes en Arequipa se convirtió en uno de los eventos más comentados del año. El vocalista de Líbido y la modelo, Miss Ultra Universe 2023, celebraron su unión en la histórica hacienda Huasacache, rodeados de familiares y amigos cercanos.

La ceremonia al aire libre combinó elegancia y emotividad, mientras los looks de los novios acapararon todas las miradas: Claudia deslumbró con un velo con capucha único y Salim lució un traje negro con detalles que reflejan su personalidad. Conozcamos todos los detalles de esta exclusiva boda.

Claudia Sobenes marca estilo con vestido de encaje y velo con capucha

Claudia Sobenes demostró que el estilo y la alta moda también son protagonistas en su boda con Salim Vera. Para dar el “sí”, la Miss Ultra Universe 2023 eligió un majestuoso vestido blanco largo, ceñido a la cintura y con caída sutil hasta los pies, que combinaba romanticismo y elegancia.

El encaje floral cubría su pecho, brazos y cuello, mientras que las mangas sueltas aportaban frescura al look. Sin duda, el detalle que más llamó la atención fue su velo con capucha, tendencia poco usada que cubría la mitad de su moño, agregando delicadeza y un toque único a su imagen.

La espalda del vestido contaba con una apertura triangular cubierta de encaje, equilibrando sensualidad y sofisticación. Por su parte, Salim Vera lució un terno negro, camisa blanca y corbata perla con detalles, complementando su estilo con sus icónicos lentes de sol, mostrando que la pareja domina el arte del buen gusto nupcial.

Claudia Sobenes y su segundo look para la fiesta

Tras la ceremonia, Claudia Sobenes sorprendió con su segundo look para la fiesta, reafirmando su impecable estilo nupcial. Optó por un vestido largo ceñido al cuerpo, dejando de lado el encaje que cubría su figura en el altar, y apostó por un diseño strapless con corset, que realzaba su silueta de manera sofisticada.