Anna Carina Copello, reconocida cantante y compositora peruana, deslumbró en la alfombra roja de los Premios Latin Grammy 2024 con un look impresionante que se alineó con las últimas tendencias de la moda. En un evento celebrado en Miami, la cantante fue una de las figuras destacadas, junto a otros artistas peruanos como Luciana Fuster y Gian Marco, quienes también brillaron con sus atuendos elegantes y llamativos.



La alfombra roja no solo celebró la música latina, sino que también fue un escaparate del estilo y la elegancia de los talentos peruanos. Los looks presentados por Anna Carina y sus colegas reflejaron las nuevas y seductoras tendencias vistas en la Semana de la Moda, así como las preferencias del street style contemporáneo