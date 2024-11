Tatiana Calmell, Miss Universo Perú, sigue sorprendiendo y arrasando en el certamen al lucir un look que destaca la alta moda con el regreso del total denim. A pocos días de la gran final, la representante de Perú ha logrado resaltar no solo por su belleza, sino también por su sentido de pertenencia y orgullo nacional.



Durante estos días previos a la final, las reinas de cada país se presentan en diversos eventos según su calendario, mostrando gran estilo y elegancia. En el sexto día del certamen, Calmell optó por un radiante vestido que la consagra como la reina del denim, una de las mejores tendencias según las pasarelas. Este look ha sido elogiado por sus seguidores, quienes le envían ánimos y buenos deseos para que continúe encantando como lo ha hecho hasta ahora.

Tatiana Calmell y su look total denim

Tatiana Calmell, actual Miss Perú, ha causado sensación en el certamen de belleza al lucir un look total denim en tonos tierra. En el sexto día del concurso de Miss Universo, la multifacética representante de Perú se presentó con un imponente atuendo del diseñador peruano De los Santos. El conjunto consistía en una blazer jean con bolsillos y detalles, un corset mini con escote corazón y un pantalón acampanado con cortes en espiral y efecto teñido, que contaba con cierre delantero de cremallera. El corset tiene un costo de 310 soles y se llama Orovilca Corset, mientras que el pantalón cuesta 460 soles.



Durante estos días previos a la final, Calmell ha seguido sorprendiendo con sus radiantes looks. Al llegar a México, deslumbró con un atuendo bicolor en homenaje a la bandera peruana y posteriormente lució un radiante look en verde olivo, color que está en tendencia para la temporada otoño-invierno 2025.

Total denim, la tendencia que causa furor en el 2025