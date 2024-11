Tatiana Calmell, Miss Universo Perú, conquista corazones y sorprende en Miss Universo al lucir un look de infarto que grita alta moda. En un evento que reúne a las más bellas del mundo, Calmell ha logrado destacar no solo por su belleza, sino también por su sentido de pertenencia y orgullo nacional.



Al llegar a Ciudad de México, la reina de belleza se presentó con un atuendo que combina los colores emblemáticos de la bandera peruana, generando una ola de elogios y apoyo en redes sociales. “Empezó Miss Universo y no podía dejar de llevar los colores de nuestra bandera. ¡Qué orgullo!” expresó Calmell, mientras lucía un majestuoso look fuera de lo común imponiendo alta moda.