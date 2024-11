Tatiana Calmell, la actual Miss Perú 2024, deslumbró en su presentación en el certamen de Miss Universo, donde su elegancia y estilo dejaron una huella imborrable. Durante su encuentro con Anne Jakrajutatip, la dueña del certamen, Calmell se destacó no solo por su belleza, sino también por un look que encapsuló las tendencias de moda más actuales.



La joven modelo y actriz eligió un impresionante atuendo en tonos verdes que acentuaba su figura y sofisticación, lo que la convirtió en el centro de atención. No es la primera vez que la Miss demuestra su elegancia, clase y sofisticación al hablar; en cada presentación, siempre atrae la mirada de destacadas figuras del mundo de la belleza y la moda, quienes comentan que podría ser una de las favoritas para llevarse la corona de Miss Universo.