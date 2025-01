El sueño no es un estado uniforme; se divide en etapas específicas que marcan la transición entre diferentes niveles de actividad cerebral. Cuando comenzamos a dormir, nuestro cerebro inicia un proceso que nos lleva a un sueño cada vez más profundo. La primera fase es breve, pero crucial: es la transición de la vigilia al sueño, cuando el cuerpo empieza a relajarse y prepararse para las fases más profundas.

A pesar de la intensidad y la riqueza de nuestros sueños , la mayoría de ellos se desvanecen al despertar. Esto no es casualidad, sino el resultado de una serie de procesos biológicos que afectan la memoria. Una teoría sugiere que, debido a la sobrecarga de información durante el sueño, el cerebro no puede consolidar de manera efectiva los recuerdos de los sueños. Al despertar, esos recuerdos se pierden en el limbo.

Si alguna vez te has preocupado por olvidar tus sueños, debes saber que no hay motivo de alarma. El olvido de los sueños es un fenómeno natural y refleja la asombrosa complejidad del cerebro humano. No es señal de problemas de memoria ni de enfermedades graves, sino más bien el resultado de un delicado equilibrio entre la fisiología del sueño y la memoria. Aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre este proceso, lo que es indiscutible es que el mundo de los sueños sigue siendo uno de los grandes misterios de la mente humana.