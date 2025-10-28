Alejandra Baigorria sorprende a sus seguidores con un cambio de look lleno de frescura: ondas de sirena perfectas para el verano 2026.

La belleza de Alejandra Baigorria sigue demostrando su carácter camaleónico. De su lacio impecable a rizos de sirena, la empresaria e influencer deslumbra con cada transformación. En las últimas semanas, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que refleja su afinado gusto por las tendencias, sumándose a la moda de ondas sirena que cada vez más celebridades eligen, consolidando su estatus como ícono de estilo.

Alejandra Baigorria se suma a la tendencia 'ondas sirena'

Alejandra Baigorria se suma con estilo a la tendencia de las 'ondas sirena', un look que combina frescura y glamour, perfecto para el verano 2026. Con su melena transformada en ondas suaves y naturales, la influencer demuestra cómo este peinado logra un equilibrio entre lo sofisticado y lo desenfadado, ideal para el clima cálido.

Este estilo se inspira en el efecto que el mar y la brisa dejan sobre el cabello, aportando movimiento y ligereza. Alejandra se posiciona así como referente de moda, mostrando que adaptarse a nuevas tendencias puede ser elegante, versátil y totalmente veraniego.

Cómo recrear las rizos de sirena

El estilo que Alejandra adoptó se conoce como rizos de sirena, inspirado en ese efecto natural que el agua de mar y la brisa playera dejan sobre el cabello al secarse al aire. Aunque algunas personas tienen este tipo de rizo de manera innata, muchas necesitan ayuda de herramientas de peinado para conseguir ese look con aire tropical. La buena noticia es que lograrlo es bastante sencillo y accesible.

Si cuentas con una tenaza, lo ideal es elegir un tubo delgado para crear ondas finas a lo largo de toda la melena, procurando comenzar lo más cerca posible de la raíz. Al finalizar, sacude suavemente el cabello y aplica unas gotas de aceite para lograr un acabado más natural; luego, fija con un poco de spray para que el peinado se mantenga intacto.