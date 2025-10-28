Wapa.pe
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Alejandra Baigorria cambia su lacio impecable por rizos vibrantes que marcan tendencia 2026

Alejandra Baigorria sorprende a sus seguidores con un cambio de look lleno de frescura: ondas de sirena perfectas para el verano 2026.

    Alejandra Baigorria | Composición Wapa | Instagram
    Alejandra Baigorria cambia su lacio impecable por rizos vibrantes que marcan tendencia 2026

    La belleza de Alejandra Baigorria sigue demostrando su carácter camaleónico. De su lacio impecable a rizos de sirena, la empresaria e influencer deslumbra con cada transformación. En las últimas semanas, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que refleja su afinado gusto por las tendencias, sumándose a la moda de ondas sirena que cada vez más celebridades eligen, consolidando su estatus como ícono de estilo.

    Alejandra Baigorria se suma a la tendencia 'ondas sirena'

    Alejandra Baigorria se suma con estilo a la tendencia de las 'ondas sirena', un look que combina frescura y glamour, perfecto para el verano 2026. Con su melena transformada en ondas suaves y naturales, la influencer demuestra cómo este peinado logra un equilibrio entre lo sofisticado y lo desenfadado, ideal para el clima cálido.

    Este estilo se inspira en el efecto que el mar y la brisa dejan sobre el cabello, aportando movimiento y ligereza. Alejandra se posiciona así como referente de moda, mostrando que adaptarse a nuevas tendencias puede ser elegante, versátil y totalmente veraniego.

    Cómo recrear las rizos de sirena

    El estilo que Alejandra adoptó se conoce como rizos de sirena, inspirado en ese efecto natural que el agua de mar y la brisa playera dejan sobre el cabello al secarse al aire. Aunque algunas personas tienen este tipo de rizo de manera innata, muchas necesitan ayuda de herramientas de peinado para conseguir ese look con aire tropical. La buena noticia es que lograrlo es bastante sencillo y accesible.

    Si cuentas con una tenaza, lo ideal es elegir un tubo delgado para crear ondas finas a lo largo de toda la melena, procurando comenzar lo más cerca posible de la raíz. Al finalizar, sacude suavemente el cabello y aplica unas gotas de aceite para lograr un acabado más natural; luego, fija con un poco de spray para que el peinado se mantenga intacto.

    Otra alternativa práctica es trabajar sobre el cabello húmedo después del lavado. Divide el cabello según tu preferencia, aplica mousse de medios a puntas y haz scrunch con suavidad. Al secar, rompe la rigidez con unas gotas de aceite. Así, conseguirás un look fresco y vibrante digno de cualquier celebrity playera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

