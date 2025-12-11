Wapa.pe
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al confesar que se va del Perú sin su hija con Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu quedó bastante triste cuando su hija le consultó por qué no podía viajar junto a él. 

    Sebastián Lizarzaburu generó preocupación entre sus seguidores al publicar un video donde aparece profundamente afectado al anunciar que deberá viajar al extranjero sin su hija Maia, fruto de su relación con Andrea San Martín. “Es difícil decirle adiós”, expresó el popular ‘hombre roca’ en sus historias de Instagram, revelando que ya se había despedido de la pequeña.

    El exconcursante de Esto es guerra explicó que su partida está motivada por una competencia de fisiculturismo en Argentina, disciplina en la que participa de manera profesional representando al Perú. Aun así, lo que más le dolió fue que su hija le insistiera en saber por qué esta vez no podía acompañarlo, como sí lo hizo el año pasado. “Me cuesta darle una explicación”, confesó, visiblemente quebrado.

    Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al decirle adiós a Maia antes de viajar

    Desde su camioneta, Sebastián grabó el mensaje en el que comunica que dejará el país para participar en el torneo, pero que, lamentablemente, tendrá que hacerlo sin Maia. Contó que la pequeña deseaba viajar con él, pero las circunstancias se lo impidieron.

    “Siempre es duro despedirme de Maia, y más aún cuando viajo a competir. Me habría encantado llevarla, igual que el año pasado, pero esta vez no se puede. Ella lo entiende, pero igual me pregunta por qué no puede ir, y para mí es complicado darle una respuesta… pero así toca”, comentó entre lágrimas, evitando entrar en más detalles.

    ¿Cuántos hijos tiene Sebastián Lizarzaburu?

    El conocido fisicoculturista de 33 años es padre de una sola niña, Maia, de 10 años, a quien suele presentar en redes sociales como su mayor orgullo y compañera incondicional. Usualmente la lleva a sus competencias tanto dentro como fuera del país; sin embargo, esta vez admitió que le resultó muy doloroso comunicarle que no podría viajar con él a Argentina.

