Karina Rivera PARCHA ANTE TODOS a María Pía tras 25 años de ENEMISTAD: "Por fin nos vemos cara a cara"

La presencia de Karina Rivera en el adelanto del nuevo canal de streaming de María Pía Copello generó gran revuelo, sobre todo entre quienes crecieron viéndolas y aún se cuestionaban qué había pasado en realidad.

Karina Rivera y María Pía Copello, recordadas por liderar los programas infantiles más populares de fines de los años 90 y comienzos de los 2000, sorprendieron al público al reaparecer juntas en el teaser de un nuevo canal de streaming. Este esperado reencuentro, ocurrido tras 25 años, podría dejar atrás la supuesta rivalidad que por años se mencionó entre ambas. Para muchos espectadores —especialmente quienes crecieron viendo sus programas— siempre existió la idea de cierta tensión, debido a que María Pía Copello asumió la conducción del emblemático espacio infantil de América TV en reemplazo de Karina Rivera.

Como se recuerda, la emblemática animadora infantil protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión peruana: su salida del programa ‘Karina y Timoteo’, que luego pasó a llamarse ‘María Pía y Timoteo’. En el adelanto del nuevo canal de streaming de María Pía Copello aparece la autora de ‘Karica y el delfín rosado’ caminando hacia el set mientras se escucha una música de suspenso.

Karina Rivera y María Pía Copello se encuentran frente a frente

María Pía Copello anunció +QTV, un nuevo espacio de streaming que reúne a reconocidas figuras televisivas, influencers y al futbolista Paolo Guerrero, aunque su presencia quedó en segundo plano ante la inesperada aparición de Karina Rivera. La llegada de la icónica presentadora se da mientras los nuevos talentos digitales observan intrigados una misteriosa caja roja cuyo contenido desconocen. "¿Esa caja roja qué es?", se le oye preguntar al capitán de la Selección Peruana de Fútbol.

Segundos después, la atmósfera se torna más tensa y la cámara revela finalmente lo que había dentro de la caja: un CD de ‘Karina y Timoteo’, el dúo que marcó a toda una generación. En la escena, se muestra a una María Pía notablemente impactada, sin poder creer lo que ve. De inmediato, aparece Karina Rivera pronunciando: "Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de veinticinco años, por fin nos vemos cara a cara". La escena ha sido considerada histórica por los seguidores del programa infantil.

Karina Rivera habla sobre su salida del programa

Durante su intervención en el pódcast de Milagros Leiva, Karina Rivera brindó detalles de cómo fue reemplazada en el programa que condujo por años junto al querido ‘Timoteo’, interpretado por Ricardo Bonilla. "Caí al piso y me puse llorar a mares", relató. Cuando quedó embarazada de su segunda hija, la presentadora decidió tomarse un descanso para vivir una gestación tranquila y propuso que Ana Karina Copello, y posteriormente María Pía, la reemplazaran temporalmente.