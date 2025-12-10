Durante su participación en ‘Habla Chino’, Pamela Franco compartió detalles de su presente laboral y su vínculo con Christian Cueva. Sin embargo, uno de sus comentarios llamó la atención por considerarse un mensaje dirigido a Pamela López. Este gesto volvió a ubicar en la agenda pública la relación entre el jugador, su aún esposa y la cantante

Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López

Pamela Franco se sentó en el set de ‘Habla Chino’ donde reveló detalles de su carrera musical y su vida sentimental. La cantante de cumbia se sinceró sobre su futuro con Christian Cueva y habló sobre sus proyectos personales de la mano del futbolista. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la indirecta que eta habría enviado a Pamela López, ex del jugador.

"Queremos hacer una vida juntos y trabajar juntos, no solamente en la música, sino que hacer otras cosas. Yo estoy en un momento de mi vida donde yo me proyecto, yo trabajo y él trabaja para los hijos, pero sabemos que la música es ingrata, el fútbol también termina en algún momento, entonces hay que ver en el futuro lo que se hace", comenzó diciendo afirmando que se ve un futuro lejano aún con Cueva.

Lo que más llamó la atención fue la indirecta que esta le habría enviado a Pamela López, la aún esposa del pelotero, quien anteriormente ha sido señalada por no tener un trabajo "formal".

"A mí me gusta trabajar, a mí me gusta chambear, porque a mí me gusta tener mi dinero, porque soy desobediente y siento que la que no trabaja tiene que obedecer ja ja ja. Soy malcriada, me dices esto, yo te digo lo otro”, sostuvo.

Pamela Franco revela la inesperada enseñanza que le dio Cueva

La cumbiambera fue consultada por Aldo Miyashiro sobre si acostumbraba a ser bondadosa con su dinero o si, por el contrario, esta era tacaña. La intérprete de 'Cervecero' contó que, durante el tiempo de su ruptura con Christian Domínguez, esta buscaba olvidarse de los problemas yéndose de compras, pero el futbolista le dio una lección desde la voz de la experiencia.