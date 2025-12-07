Pamela Franco aclaró las dudas sobre el lujoso regalo que le dio a Christian Cueva por su cumpleaños. Aseguró que el bolso es auténtico y reveló el esfuerzo detrás de su compra.

La cumbiambera Pamela Franco decidió aclarar las dudas que surgieron luego del cumpleaños de Christian Cueva, celebración en la que lo sorprendió con un lujoso accesorio de la firma Goyard. Ante las especulaciones que apuntaban a que el regalo podría ser una imitación, la artista fue directa y aseguró que el bolso que entregó al futbolista es auténtico, revelando cuánto tiempo le tomó ahorrar para poder comprar el costoso accesorio.

Pamela Franco revela el largo ahorro detrás del lujoso regalo para Christian Cueva

A fines de noviembre, Pamela Franco emprendió un viaje a Ecuador para acompañar a Christian Cueva en su cumpleaños, ocasión en la que no solo llevó música, sino también un presente que rápidamente acaparó titulares: un bolso Boston Fifty de Goyard, una pieza altamente reconocida por su exclusividad. El detalle no pasó desapercibido, especialmente porque modelos de la misma línea suelen superar los 20.000 soles en el mercado peruano.

La periodista Magaly Medina analizó el caso en su programa y comentó: “Ella mostró que es una persona que tiene sus monedas y aparentemente le llevó un regalo carísimo. Esta bolsa de viaje Goyard, que es una Boston Fifty, está valorizada en la tienda francesa de cuero muy exclusiva, en unos 6.500 dólares”.

Sin embargo, Medina también expresó sus reservas ante la autenticidad del artículo: “Esta es una marca muy, pero muy copiada. Hay mucho fake. Yo no sé si esto era fake o no porque estas bolsas de viaje son bien estructuradas. Yo veo ahí la bolsa verde típica de la marca, pero los fake ahora vienen en caja. Yo veo que está todo bolsudo y en las imágenes parece un bolso cualquiera”.

Frente a estas observaciones, Franco decidió intervenir y explicar el esfuerzo detrás del presente. “¿Tú sabes lo difícil que fue encontrarlo? Porque era exclusivo y yo quise darle gusto”, señaló la cantante, revelando el proceso para adquirirlo.

La artista también destacó el sacrificio económico que implicó el obsequio: “Me pasé casi un año ahorrando para ese bolso. Tengo la boleta para los sapos”.

Para ella, el gesto tenía un valor emocional más profundo que el precio del accesorio. “Yo sabía que esa marca le gustaba, pero lo que él no sabía es que yo se lo iba a comprar y me salieron con tantas cosas. ¿Por qué serán así?”, expresó, cuestionando la ola de críticas.

Pamela Franco explica qué la motivó a viajar a Ecuador para sorprender a Christian Cueva

La cumbiambera compartió que su viaje no fue improvisado, sino una decisión emocionalmente significativa. Aunque tenía presentaciones agendadas, aseguró que la fecha era demasiado especial para pasarla por alto. Por ello, coordinó cuidadosamente con los familiares y amigos del futbolista para preparar una celebración que realmente lo tomara por sorpresa.