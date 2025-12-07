Samahara Lobatón vivió un emotivo momento en 'Esta Noche' tras recibir un conmovedor mensaje de apoyo de su hermana, Melissa Lobatón , en medio de su reciente separación.

La reciente aparición de Samahara Lobatón en 'Esta Noche' dejó uno de los momentos más emotivos del programa. En medio de la polémica por su separación de Bryan Torres, la joven recibió una inesperada muestra de apoyo familiar que la conmovió profundamente. Su hermana menor, Melissa Lobatón, se convirtió en pieza clave de este episodio, enviándole un mensaje que tocó el corazón de la audiencia.

El emotivo mensaje que emocionó a Samahara en pleno programa

Durante la reciente edición de ‘Esta Noche’, Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más sensibles del programa cuando fue sorprendida con un mensaje de apoyo por parte de su hermana menor, Melissa Lobatón. En medio del revuelo generado por el fin de su relación con Bryan Torres, la voz de su familia se convirtió en un punto de contención fundamental.

“Hermanita de mi corazón, sabes lo mucho que te amo. Estoy muy orgullosa de ti por la gran persona que eres, tienes un corazón hermoso”, expresó Melissa con evidente cariño, dando inicio a un mensaje cargado de afecto.

La joven también aprovechó para defenderla frente a las críticas que suelen surgir en redes sociales. “Lamentablemente no todo el mundo conoce a la Samahara detrás de redes. Sigue siendo esa persona tan maravillosa, sigue sacando a tus hijos adelante. Sabes que tú vas a poder con eso y con más”, añadió, generando un clima de emotividad que dejó a Samahara al borde de las lágrimas.

El mensaje no solo estuvo lleno de ternura, sino también de ánimo y respaldo familiar. “Para adelante, que no importa nada de lo que te pase. Siempre tu familia va a estar ahí para ti: para ayudarte, para apoyarte, para aconsejarte, aunque seas un poquito terquita”, continuó Melissa.

Para cerrar, la joven cerró con una frase que resumió la admiración que siente por su hermana y la fortaleza que reconoce en ella: “Hermanita, eres una guerrera. Y sigue así, luchando por lo que más amas: tus hijos”.

Samahara Lobatón se quiebra con mensaje de su madre Melissa Klug

Tras la conmovedora intervención de Melissa Lobatón, el programa presentó un segundo mensaje que terminó por desbordar la sensibilidad de Samahara: el saludo de su madre, Melissa Klug. La empresaria decidió aparecer frente a cámaras para enviarle palabras de contención en este difícil momento.

“Samahara, hija mía, sabes que te amo con todo mi corazón”, comenzó diciendo Melissa. Desde un discurso cálido y pausado, Klug hizo referencia a los aprendizajes del pasado y a su deseo de guiarla siempre hacia un camino distinto al suyo, uno donde los tropiezos no se repitan.

“Yo no quería que repitieras patrones. Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más claro y más feliz que el mío”, señaló la chalaca.